സിപിഎമ്മിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: വിഷ്‌ണുവിൻ്റെ സഹോദരൻ വിനോദും സുഹൃത്തുക്കളും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു

വിഷ്ണുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ പിരിച്ച ഫണ്ടിൽ തിരിമറി നടത്തി നടപടി നേരിട്ട നേതാവിന് വീണ്ടും പദവികൾ നൽകിയതിലാണ് പാർട്ടി അംഗം കൂടിയായ സഹോദരൻ എതിർപ്പ് പരസ്യമാക്കി രം​ഗത്തെത്തിയത്

Martyr Fund Scam Vinod Joins Congress
കോൺഗ്രസിൽ ചേര്‍ന്ന വിനോദും സുഹൃത്തുക്കളും വി ഡി സതീശനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 1:28 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പയ്യന്നൂരില്‍ ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ തലസ്ഥാനത്ത് വിഷ്ണു രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ചു പരാതി ഉയര്‍ത്തിയ വിഷണുവിൻ്റെ സഹോദരന്‍ വിനോദ് സിപിഎം വിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നു. വിനോദും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെടെ ആറ് പേരാണ് ഇന്ന് കെ പിസിസി ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഔദ്യോഗികമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ ഷാള്‍ അണിയിച്ച് ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു.

വഞ്ചിയൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷ്ണുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിയെടുത്തതായി വിനോദ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഫണ്ട് തിരിമറിയിൽ നടപടി നേരിട്ട മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ സിഐടിയു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി വിനോദ് രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ പിരിച്ച ഫണ്ടിൽ തിരിമറി നടത്തി നടപടി നേരിട്ട നേതാവിന് വീണ്ടും പദവികൾ നൽകിയതിലാണ് പാർട്ടി അംഗം കൂടിയായ സഹോദരൻ എതിർപ്പ് പരസ്യമാക്കി രം​ഗത്തെത്തിയത്.

വഞ്ചിയൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി വിഷ്ണുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് പിരിച്ചു. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സ്വന്തം നിലയിൽ പിൻവലിച്ചെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരാതിയെത്തി. പാർട്ടി അന്വേഷണവും നടപടിയും വന്നു. നടപടി നേരിട്ടയാളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉന്നത ഇടപെടലുണ്ടായെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ താത്കാലിക പരിശീലകനായിരുന്നു വിനോദ്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതും നിരാശയായി. ഇതോടെയാണ് പാർട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ വിനോദ് എത്തിയത്.

ധനരാജിനു വേണ്ടി ഫണ്ട് പിരിച്ചിട്ട് ആ പണം സിപിഎമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്‍മാര്‍ വലിയ തുക അടിച്ചുമാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതുതന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി പണ്ട് കേസിലും നടന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവര്‍ ന്യായീകരിക്കുന്നത് വക്കീലിനു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഒരാളെ കൊല ചെയ്താല്‍, കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ ബന്ധുക്കളല്ലല്ലോ കേസ് നടത്തുന്നത്, കേസ് നടത്തുനന്ത് പ്രോസിക്യൂഷനാണ്. എല്ലാ കുറ്റകൃത്യവും സംസ്ഥാനത്തിന് എതിരായിട്ടാണ്. ആര് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താലും അന്നത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പീനല്‍ കോഡ് അനുസരിച്ച് അത് സംസ്ഥാനത്തിന് എതിരായുള്ള കുറ്റമാണ്. എല്ലാ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലും സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ ഹാജരാകുന്നത്. പിന്നെങ്ങനെയാണ് വക്കീലിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.

ധനരാജിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടും അഭിമന്യുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടും ആളുകളുടെ കൈയില്‍നിന്ന് പണം പിരിച്ചിട്ട് പാര്‍ട്ടി അടിച്ചു മാറ്റിയതാണെന്ന് സതീശന്‍ ആരോപിച്ചു. എന്നിട്ടും അവര്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു. പിന്നീട് ഇവര്‍ പരാതി കൊടുത്തപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി നടപടി എടുത്തു. ആ നടപടി എടുത്ത ഒരാളെ ട്രിപ്പിള്‍ പ്രമോഷന്‍ കൊടുത്ത് ഇപ്പോള്‍ സിഐടിയുവിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ സഹോദരനെയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരെയും കോണ്‍ഗ്രസ് കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിൻ്റെ വഞ്ചിയൂർ ബ്രാഞ്ച് അംഗമായിരുന്ന വിഷ്ണു തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്കിൽ 2008 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായ കേസിൽ 2022ൽ എല്ലാവരെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

