ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ സമുദ്ര സസ്തനികളുടെ കരയ്ക്കടിയൽ വർധിക്കുന്നു: കൂടുതൽ ഡോൾഫിനുകളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
2024-25 കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ തീരങ്ങളിലായി ആകെ 161 കടൽ സസ്തനികൾ കരയ്ക്കടിഞ്ഞതായി സിഎംഎഫ്ആർഐ
Published : November 5, 2026 at 5:29 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ സമുദ്ര സസ്തനികൾ കരയ്ക്കടിയുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ആശങ്കാജനകമായ വർധനവെന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ)) പഠന റിപ്പോർട്ട്. 2024-25 കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ തീരങ്ങളിലായി ആകെ 161 കടൽ സസ്തനികൾ കരയ്ക്കടിഞ്ഞതായി സിഎംഎഫ്ആർഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിഎംഎഫ്ആർഐയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സിമ്പോസിയത്തിലാണ് ഈ ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത്.
പഠന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കരക്കടിഞ്ഞ ജീവികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഡോൾഫിനുകളാണ്. ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളിൽ 82 എണ്ണവും ഡോൾഫിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്ര സസ്തനികൾ കരയ്ക്കടിഞ്ഞത് ഗോവയിലാണ്, 113 എണ്ണം. കേരള തീരത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള 13 സംഭവങ്ങളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സിഎംഎഫ്ആർഐ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. രതീഷ് കുമാർ രവീന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കടൽ സസ്തനികൾ നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ മനസിലാക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനുമാണ് ഗവേഷകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ വിവിധ മേഖലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും പരിശീലനം ലഭിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് വിവര ശേഖരണം നടത്തിയത്. മറൈൻ മാമൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ വിവരങ്ങളും പഠനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.
ജിഐഎസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻ്ററാക്ടീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം
സമുദ്ര സസ്തനികളുടെ കരയ്ക്കടിയൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജിഐഎസ് (GIS) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സിഎംഎഫ്ആർഐ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 32 വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട കടൽ സസ്തനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1,300-ഓളം ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ പോയിൻ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കരയ്ക്കടിയുന്ന സ്ഥലം, ജീവിവർഗം, സംഭവം നടന്ന സമയം, മരണകാരണം എന്നിവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
കാര്യക്ഷമമായ ഈ റിപ്പോർട്ടിങ് ശൃംഖല വഴി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജൻസികൾക്കും നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർക്കും അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഡോ. രതീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ട്രെവർ പ്ലാറ്റ് സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, കുസാറ്റ് കെമിക്കൽ ഓഷ്യനോഗ്രഫി വിഭാഗം, മറൈൻ ബയോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർ സിഎംഎഫ്ആർഐയുമായി സഹകരിച്ചാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സിമ്പോസിയം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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