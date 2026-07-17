സമുദ്രസംരക്ഷണവും ടൂറിസവും കൈകോർക്കുന്നു; ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നൽകി സിഎംഎഫ്ആർഐ
കടലിൻ്റെ സവിശേഷമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും തീരദേശ പൈതൃകത്തെയും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന വേറിട്ട ചിന്തയിലുടലെടുത്ത ദൗത്യം.
Published : July 17, 2026 at 8:07 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കടൽ-കായലോര മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്ത പരിസ്ഥിതി ടൂറിസത്തിന് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുകയാണ് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). കേവലമൊരു കാഴ്ചാനുഭവത്തിനപ്പുറം, കടലിൻ്റെ സവിശേഷമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും തീരദേശ പൈതൃകത്തെയും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന വേറിട്ട ചിന്തയാണ് ദൗത്യത്തിന് പിന്നിൽ.
വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ നൽകി അവരെ 'തീരദേശ പൈതൃക അംബാസിഡർമാരായി' മാറ്റുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 24 സർക്കാർ അംഗീകൃത ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾ ഈ ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സിഎംഎഫ്ആർഐ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച 'ഫിഷ് വോക്ക്' എന്ന തനത് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ തുടർപ്രവർത്തനമായാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്.
വിനോദവും പരിസ്ഥിതി പഠനവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം, ടൂറിസം പ്രൊഫഷണലുകളിൽ സമുദ്രസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം ആഴത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിൻ്റെ (ICAR) 98-ാമത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സിഎംഎഫ്ആർഐയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ കൊച്ചി മേയർ അഡ്വ. വി കെ മിനിമോൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. പരമ്പരാഗത ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠന രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്.
പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതവും സമകാലികവുമായ മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ, സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യം, തീരദേശങ്ങൾ, പാറക്കെട്ടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം ഗൈഡുകൾക്ക് പകർന്നുനൽകി. അതോടൊപ്പം അഴിമുഖങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, വിനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം, കായലുകളും ആഴക്കടൽ ആവാസവ്യവസ്ഥയും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയും ഗൈഡുകൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി. സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി രംഗത്തെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ആധുനിക കൂട് മത്സ്യകൃഷി (മാരികൾച്ചർ) പോലെയുള്ള അത്യാധുനിക രീതികളെക്കുറിച്ചും ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയുണ്ടായി.
പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെല്ലാനം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ, പുത്തൻതോട് ബീച്ച്, കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട് മത്സ്യകൃഷി ഫാമുകൾ, പ്രകൃതിരമണീയമായ പനമ്പുകാട് കണ്ടൽക്കാടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗൈഡുകൾക്കായി പ്രത്യേക ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവനോപാധികൾക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.
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ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളുമായി നിരന്തരം സംവദിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളിലൂടെ സമുദ്രസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അതിവേഗം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ തീരദേശ പൈതൃകവും പരമ്പരാഗത കടലറിവുകളും ഇക്കോടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ പുതിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നുതരുന്നതെന്ന് കൊച്ചി മേയർ വി.കെ. മിനിമോൾ പറഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണമെന്ന വലിയ വിപത്തിനെ ചെറുക്കാനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരു പുതിയ യാത്രാസംസ്കാരം വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നും മേയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡോ. ശോഭ ജോ കിഴക്കൂടൻ, ഡോ. മിറിയം പോൾ ശ്രീറാം എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.
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