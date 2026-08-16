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കല്ലിയൂര്‍ കര്‍ഷക ഗ്രാമത്തിലെ ചെണ്ടുമല്ലി വസന്തം; രവീന്ദ്രന്‍ എന്ന പച്ചക്കറി കര്‍ഷകൻ്റെ പൂകൃഷി പരീക്ഷണം വന്‍ വിജയം

പൂക്കളമിടാന്‍ പൂക്കൾ ആവശ്യമുള്ളവരെ കാക്കാമൂല കുളങ്ങരയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് രവീന്ദ്രന്‍.

MARIGOLD FLOWER ONAM POOKKALAM ജമന്തി പൂക്കൾ TRIVANDRUM MARIGOLD GARDAN
രവീന്ദ്രൻ്റെ പൂന്തോട്ടം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 3:02 PM IST

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ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പച്ചക്കറി ഗ്രാമമായ കല്ലിയൂരിൽ ഇത് പൂക്കാലം കൂടിയാണ് . പച്ചക്കറി കൃഷിയിലെ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓണക്കാല പൂ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ചിലർ പൂകൃഷിയിലേക്കിറങ്ങി അത്തരത്തിൽ ഏകദേശം ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി നടത്തി വിജയിച്ച കർഷകനാണ് കാക്കാമൂല കുളങ്ങര സ്വദേശി രവീന്ദ്രൻ. രവീന്ദ്രൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ചെണ്ടുമല്ലി പൂവിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള വലിയ വലുപ്പമുള്ള പൂക്കൾ. പൂക്കളമിടാൻ പൂവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് രവീന്ദ്രനെ സമീപിക്കാം. ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പൂക്കൾ ലഭിക്കും.

ചെണ്ടുമല്ലി വസന്തം തീർത്ത് രവീന്ദ്രന്‍ (ETV Bharat)

ഇതൊരു വാശിയുടെ പുറത്തു നേടിയ വിജഗാഥയില്‍ വിരിഞ്ഞ വസന്തമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പച്ചക്കറി ഗ്രാമമായ കല്ലിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കാക്കാമൂല കുളങ്ങര സ്വദേശി രവീന്ദ്രന്‍ എന്ന കര്‍ഷകൻ്റെ വാശിയില്‍ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം തയ്യാറാണ്. പൂക്കളമിടുന്നവര്‍ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം പൂവ് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് രവീന്ദ്രന്‍ നല്‍കുകയാണ്.

MARIGOLD FLOWER ONAM POOKKALAM ജമന്തി പൂക്കൾ TRIVANDRUM MARIGOLD GARDAN
ചെണ്ടുമല്ലി വസന്തം (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജമന്തി പൂവ് കൃഷി ചെയ്‌തു. വന്‍ പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. ഓണ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട്, വച്ചു പിടിപ്പിച്ച ജമന്തി തൈകള്‍ വാടിക്കരിഞ്ഞു. വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടവുമുണ്ടായി. പക്ഷേ പരാജയം മണ്ണില്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഈ കര്‍ഷകനെ തളര്‍ത്തിയില്ല. പൂ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വാശിയായി. അങ്ങനെ ഇത്തവണ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരേക്കര്‍ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് ഇതില്‍ 70 സെൻ്റ് ഓണ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പൂകൃഷിക്ക് ഒരുക്കിയെടുത്തു.

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കല്ലിയൂര്‍ കൃഷി ഭവനിലെ കൃഷി അസിസ്‌റ്റൻ്റും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ അവാര്‍ഡു ജേതാവുമായ ഷിനു തൃശൂരില്‍ നിന്ന് 3000 ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ തൈകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് രവീന്ദ്രന് എത്തിച്ചു നല്‍കി. അയല്‍വാസികളായ ഏതാനും സ്ത്രീകളുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ തൈകളെല്ലാം വച്ചു പരിപാലിച്ചു. ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇതെല്ലാം ഓണ വിളവെടുപ്പിനു പാകമായി വിജയത്തിൻ്റെ വസന്തമായി ഒരു ഗ്രാമത്തിലാകെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നു.

എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലുമൊരു നേരം രവീന്ദ്രന്‍ തോട്ടം നനയ്ക്കും. അതിനായി ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെടികള്‍ക്ക് കീടബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തി. രണ്ടാഴ്‌ച മുന്‍പ് ചെടികള്‍ മൊട്ടിട്ടു. പിന്നെ ക്രമേണ മൊട്ടുകള്‍ വലുതായി തുടങ്ങിയതോടെ തോട്ടത്തിനുള്ളിലാകെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ കൂട്ടമായി. പല നിറത്തിലുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്ന വര്‍ണക്കാഴ്‌ച സമ്മാനിക്കുന്ന മനഃസുഖം അതൊന്നു വേറെ തന്നെയാണ്.

MARIGOLD FLOWER ONAM POOKKALAM ജമന്തി പൂക്കൾ TRIVANDRUM MARIGOLD GARDAN
പൂന്തോട്ടം (ETV Bharat)

വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലെത്തുന്ന ഓണമാണ്. നാട്ടുകാര്‍ക്കു മുഴുവന്‍ പൂക്കളമൊരുക്കാന്‍ പൂവ് നല്‍കുക എന്നതു കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പൂ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ നല്ല വിളവായതിൻ്റെ സംതൃപ്‌തി വേറെ. പൂവില്‍ നിന്നു തേന്‍ കുടിക്കാനെത്തുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളും തുമ്പികളും വണ്ടുകളും ചേര്‍ന്ന് പൂന്തോട്ടമാകെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രത്യേക സജീവ ചലനം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന മനഃസുഖം രവീന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്തൊരനുഭൂതിയാണ്. അതിനാല്‍ ദിവസം രണ്ടു മൂന്നു നേരം ഇതു കാണാനായി മാത്രം പൂന്തോട്ടത്തിലെത്തും.

MARIGOLD FLOWER ONAM POOKKALAM ജമന്തി പൂക്കൾ TRIVANDRUM MARIGOLD GARDAN
ചെണ്ടുമല്ലി (ETV Bharat)

ഓണത്തിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പൂക്കളമിടണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചത്. പക്ഷെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ചിത്രശലഭങ്ങളും പൂമ്പാറ്റകളും ഇവിടെ പതിവായി, അത് കാണുമ്പോൾ മനസിന് ഒരു സന്തോഷവും. ഓണത്തിന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ പൂ ഇവിടെയുണ്ട്. മിതയായ നിരക്കിൽ പൂക്കൾ വേണ്ടവർ '9605834685' ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്ന് രവീന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

ഓണം എന്നത് നമ്മള്‍ മനുഷ്യരുടേതു മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ സര്‍വ്വ ചരാചരങ്ങളുടേതു കൂടിയാണെന്നാണ് ഈ ഗ്രാമീണ കര്‍ഷകൻ്റെ നീതി ശാസ്ത്രം. പൂകൃഷിയുടെ വിജഗാഥയ്ക്കപ്പുറം രവീന്ദ്രനെ സന്തുഷ്‌ടനാക്കുന്നതും ഇതാണ്. ഒപ്പം അത്തപ്പൂക്കളത്തിനാവശ്യമായ പൂവാങ്ങാന്‍ എല്ലാവരെയും രവീന്ദ്രന്‍ തൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

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Last Updated : August 16, 2026 at 3:02 PM IST

TAGGED:

MARIGOLD FLOWER
ONAM POOKKALAM
ജമന്തി പൂക്കൾ
TRIVANDRUM MARIGOLD GARDAN
MARIGOLD SPRING TRIVANDRUM

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