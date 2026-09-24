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മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചുമായി വിവിധ നിറത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവസന്തം; അതിശയ കാഴ്‌ചയൊരുക്കി പഴശ്ശി പാർക്കിലെ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം

മാനന്തവാടി പഴശ്ശി പാർക്കിന് മാറ്റ് കൂട്ടാൻ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരു ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

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Marigold Farming in Mananthavady (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 6:18 PM IST

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ജിൻസ് തോട്ടുംകര

വയനാട്: ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിലും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലും പരവതാനി പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം. കണ്ണെടുക്കാൻ പോലും തോന്നാത്ത അത്ര മനോഹരം. യാത്രക്കാരല്ലാം അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തി തങ്ങളുടെ ക്യാമറ കണ്ണിൽ ചെണ്ടുമല്ലി ചിത്രം ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.

ഓണക്കാലം അവസാനിച്ചിട്ടും വയനാട് മാനന്തവാടിയിലെ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം ഇപ്പോഴും ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും ചേർന്ന നിറത്താൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. മാനന്തവാടിയിലെ പഴശ്ശി പാർക്കിലാണ് വസന്തമൊരുക്കി ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടമുള്ളത്. സഞ്ചാരികൾക്ക് കാഴ്‌ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കാൻ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ ഒരുക്കിയ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം കാണാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് ദിവസവും എത്തുന്നത്. പാർക്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്‌മയിലാണ് ഈ മനോഹര പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാനന്തവാടി പഴശ്ശി പാർക്കിന് മാറ്റ് കൂട്ടാൻ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരു ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മാസം മുൻപ് നിലമൊരുക്കി കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച വിത്തുകൾ പാകിയാണ് ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ നിറങ്ങളിലുള്ള മൂവായിരത്തോളം ചെണ്ടുമല്ലി ചെടികൾ ഇവിടെ വളർത്തിയെടുത്തത്. ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ മിനിയേച്ചറും പാർക്കിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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ഡിടിപിസി ഗാർഡനർ ജോളി ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്‌മയാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ പൂർണ പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പാർക്കിൽ സൂര്യകാന്തി പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കി വിജയിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇത്തവണ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടമൊരുക്കിയത്. ജീവനക്കാരുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഉഷാ വിജയൻ എംഎൽഎ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പഴശ്ശി പാർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഊട്ടിയിൽ പോയ ഒരു പ്രതീതി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഡിടിപിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്ര മനോഹരമായി ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് എംഎൽഎ ഉഷാ വിജയൻ പറഞ്ഞു.

മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട്. സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാർക്കിൽ ഇനി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇനിയും ഇത്തിരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഡിഡിടിപിസിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.

ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം കാണാൻ കൂടുതൽ ആളുകളെത്തുന്നതോടെ ഡിടിപിസിക്കും അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ. മനോഹരമായ വർണക്കാഴ്‌ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം മാനന്തവാടിയുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് പുതിയൊരഴക് സമ്മാനിക്കുകയാണ്.

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