ഒരേസമയം മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും കൃഷി; ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മികച്ച വിളവ് ഏതെന്ന് പരീക്ഷണം, വിദ്യാർഥികളുടെ പരിശ്രമത്തിൽ വമ്പൻ കണ്ടെത്തൽ
ണ്ണിൽ വളർത്തിയ ചെടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ വളർത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലിച്ചെടികളിൽ മികച്ച വലിപ്പത്തിലും ഗുണമേന്മയിലുമുള്ള പൂക്കൾ ലഭിച്ചു.
Published : October 8, 2026 at 5:18 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി... വെള്ളത്തിൽ നൂറുമേനി വിളവുമായി വിദ്യാർഥികള്. ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്ത് വയനാട് കൽപ്പറ്റ മുണ്ടേരി ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച പൂ കൃഷി ഇന്ന് മികച്ച വിജയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പൂക്കൾക്ക് പിന്നാലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച കൃഷിയിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് രീതിയിലും പരമ്പരാഗത രീതിയിലും ഒരേസമയം ചെടികൾ നട്ടുപരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിയെകുറിച്ച് അധ്യാപിക
''ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് യൂണിറ്റിൽ പൊതുവെ പച്ചക്കറിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി പൂക്കൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. ഓണം വിപണിയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ജൂൺ അവസാനമാണ് ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൃഷി രീതിയാണ്. വെള്ളമാണ് ഈ കൃഷിയിൽ ചെടികൾക്ക് വളരാന് പ്രധാനമായി വേണ്ടത്,'' എന്നും ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപിക സ്നേഹ പറഞ്ഞു.
ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിയിൽ രണ്ട് സാങ്കേതിക രീതികളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. തിൻ ഫിലിം ടെക്നോളജിയും ഡീപ്പ് കൾചർ മെത്തേഡ് രീതിയും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കൃഷി. മണ്ണിൽ വളർത്തിയ ചെടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ വളർത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലിച്ചെടികളിൽ മികച്ച വലിപ്പത്തിലും ഗുണമേന്മയിലുമുള്ള പൂക്കൾ ലഭിച്ചു.
പഠനത്തിനൊപ്പം പുതിയൊരു കൃഷിരീതിയുടെ സാധ്യതകൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷണം അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചക്കറിയിൽ കൂടി ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷി ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്നും സ്നേഹ പറഞ്ഞു. പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതെന്നും അധിക ചെലവുകളൊന്നും ഈ കൃഷിക്ക് ഇല്ലെന്നും വിദ്യാർഥിനിയായ ജോസ്മിന് പറഞ്ഞു.
കൃഷി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കും
പൂകൃഷിയിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനാണ് സ്കൂളിൻ്റെ തീരുമാനം. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. പരമ്പരാഗത കൃഷിക്ക് ബദലായി മണ്ണില്ലാ കൃഷിരീതിയുടെ സാധ്യതകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കാർഷിക മേഖലയിലെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും സ്കൂൾ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു.
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പഠനത്തിനായി തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണം ഇന്ന് മികച്ച വിളവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ ചെണ്ടുമല്ലി സ്കൂളിന് നൽകുന്നത് പുതിയൊരു കൃഷി സാധ്യത കൂടിയാണ്. ഇനി പൂക്കൾക്ക് പിന്നാലെ പച്ചക്കറിയിലും നൂറുമേനി ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുണ്ടേരി ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ.
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