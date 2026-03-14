മരിയനാട് ഭൂമി പ്രശ്നം; ഉടൻ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുമെന്ന് ആദിവാസി സമര സമിതി
മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എം.എൽ.എ ഓഫിസിലേക്കും കലക്ടറേറ്റിലേക്കും മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
Published : March 14, 2026 at 8:19 PM IST
Updated : March 14, 2026 at 8:53 PM IST
വയനാട്: മരിയനാട് ഭൂമി പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മരിയനാട് ആദിവാസി സമര സമിതി. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എം.എൽ.എ ഓഫിസിലേക്കും കലക്ടറേറ്റിലേക്കും മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഭൂമിയില്ലാത്ത ആദിവാസികൾ നാലര വർഷമായി മരിയനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ കൂടിൽ കെട്ടി സമരം തുടരുകയാണ്.
മരിയനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഭൂമിയാവശ്യപ്പെട്ട് ആദിവാസികൾ സമരം ആരംഭിച്ചിട്ട് നാലര വർഷം പിന്നിട്ടു. ഭൂമിയില്ലാത്ത നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് താത്ക്കാലിക കൂടിലുകൾ കെട്ടി താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമരം തുടരുന്നത്.
ഭൂമി അവകാശപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ഇതുവരെ ഭൂമി അളന്ന് തിരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സമര സമിതി ആരോപിക്കുന്നത്. ആദിവാസി ക്ഷേമ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പലതവണ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് യാതൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു.
വന വികസന കോർപ്പറേഷൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പണം നൽകി തീർത്തെങ്കിലും ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകാതെ സർക്കാർ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് സമര സമിതി നേതാക്കളുടെ ആരോപണം.
"നാലര വർഷകാലമായി മരിയനാട് ഭൂസമരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികളാണ് ഞങ്ങൾ. സർവ്വേ നടത്തിയിട്ടും ഇന്നേവരെ ഭൂമി തിട്ടപ്പെട്ടുത്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല. കലക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്നും തഹസിൽദാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും പലതവണ ആളുകൾ വന്ന് ഇന്ന് തരാം നാളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല", മരിയനാട് ആദിവാസി സമര സമിതി അംഗം സീതാമാരൻ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തരാമെന്നും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ടും ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭുമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി തരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അല്ലാത്തപക്ഷം കലക്ടറേറ്റിലേക്കും എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്കും മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുമെന്ന് സീതമാരൻ പറഞ്ഞു.
ഭൂമി നാളെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അവിടെ കഴിയുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷെഡ് കെട്ടിയാണ് മുതിർന്നവരും കുട്ടികളുമെല്ലാം അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. അതിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്കൊരു ശൗചാലയമോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സൗകര്യവും അവിടെയില്ല. പല കുട്ടികളെയും ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും മറ്റും താമസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാട്ടിൽ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സമരസമിതി അംഗം പി സി ഷാജു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയ ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി പ്രശ്നം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എം.എൽ.എ ഓഫിസിലേക്കും കലക്ടറേറ്റിലേക്കും മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മരിയനാട് ആദിവാസി സമര സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Also Read: ബെവ്കോയുടെ ആദ്യ വനിത എംഡിക്ക് സ്ഥാനചലനം; ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരിക്ക് പകരം എം ആർ അജിത്കുമാർ സിഎംഡി