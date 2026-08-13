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'കള്ളക്കടത്തുക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്', കലക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും

സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും എഫ്എസ്ഇടിഒ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്‌ടറേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു.

KOTTAYAM COLLECTORATE HELD MARCH TO COLLECTRATE MARCH AGAINST TRANSFER
March against transfer in Kottayam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 8:57 PM IST

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കോട്ടയം: സ്ഥലംമാറ്റഹത്യകൾക്കെതിരെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും കോട്ടയം കളക്‌ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി. അന്യായവും മാനദണ്ഡവിരുദ്ധവുമായ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ജീവനക്കാരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും എഫ്എസ്ഇടിഒ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്‌ടറേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു.

കോട്ടയത്ത് കളക്‌ടറേറ്റ് കവാടത്തിൽ മാർച്ച് സിഐടിയു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കെ അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. കള്ളക്കടത്ത്‌ക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം അഡ്വ. കെ അനിൽകുമാർ ആരോപിച്ചു.

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മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായാണ് ബന്ധമെന്നുo ഇടതു പക്ഷ സർവീസ് യൂണിയനിലുള്ള വരോട് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പക വീട്ടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സീമ എസ് നായർ, കെഎസ്ടിഎ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ വി അനീഷ്‌ലാൽ എന്നിവർ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌ത് സംസാരിച്ചു. എഫ്എസ്ഇടിഒ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ടി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിന് എഫ്എസ്ഇടിഒ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ആർ അനിൽകുമാർ സ്വാഗതവും കെജിഒഎ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോഗം കെ പ്രവീൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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KOTTAYAM COLLECTORATE
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MARCH AGAINST TRANSFER IN KOTTAYAM

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