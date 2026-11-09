സ്റ്റാഫില് സഭ നിർദേശിച്ചയാളെ നിയമിച്ചു; റവന്യൂ മന്ത്രിയോട് പരസ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞ് തലശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി
സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിമാരിൽ സഭ നിർദേശിച്ചയാളെ നിയമിച്ചതിന് മന്ത്രിയോട് പരസ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞ് തലശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി. ഭൂപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സഭയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാംപ്ലാനി പ്രതികരിച്ചു.
Published : November 9, 2026 at 3:29 PM IST
കാസർകോട്: റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫില് സഭ നിർദേശിച്ചയാളെ നിയമിച്ചതിന് മന്ത്രിയോട് പരസ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞ് തലശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി. റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യനായ ആരെയും സജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, അവരെ എടുത്തിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. നൽകിയ ഉറപ്പ് മന്ത്രി പാലിച്ചുവെന്ന് പാംപ്ലാനി പറഞ്ഞു.
ഭൂപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സഭയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാംപ്ലാനി പ്രതികരിച്ചു. മന്ത്രി എ പി അനിൽ കുമാർ വേദിയിലുള്ളപ്പോഴാണ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുടെ പ്രതികരണം. സമുദായ ശാക്തീകരണ വർഷാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ.സി.വൈ.എം.എസ്.എം.വൈ.എം തലശേരി അതിരൂപതയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് GEN-Z യുവജനദിനം ആഘോഷിച്ചത്. വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ ആയിരുന്നു പരിപാടി.
സെൻ്റ് എലിസബത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വർണാഭമായ റാലിയും നടന്നു. തുടർന്ന് യുവജന സമ്മേളനവും എക്സലൻസ് അവാർഡ് വിതരണവും തലശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
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വെള്ളരിക്കുണ്ട്, തോമാപുരം, മാലോം, കാസർഗോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, പനത്തടി ഫൊറോനകളുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. യുവജനങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലിനും ആശയവിനിമയത്തിനും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്നതിനുമുള്ള വേദിയായി യുവജനദിനം മാറിയെന്നു സംഘടകർ പറഞ്ഞു.
യുവജനങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നേതൃത്വപാടവവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും വളർത്തുന്നതിനൊപ്പം സമുദായത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും സംഗമം ലക്ഷ്യമിട്ടതായും സംഘടകർ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ യൂത്ത് എക്സലൻസ് അവാർഡുകളും സമുദായ ശാക്തീകരണ വർഷ സ്പെഷ്യൽ അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു.
കെസിവൈഎം തലശേരി അതിരൂപത പ്രസിഡൻ്റ് അബിൻ വടക്കേക്കര, കെസിവൈഎം തലശേരി അതിരൂപത ഡയറക്ടർ ഫാ. അഖിൽ മാത്യു മുക്കുഴി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിസ്മോൻ കുരിക്കാട്ടിൽ, വൈസ് ഡയറക്ടർ സി. ജോസ്ന എസ്.എച്ച്., ട്രഷറർ ബിബിൻ പീടിയേക്കൽ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ അഖിൽ നെല്ലിക്കൽ, ശ്രേയ ശ്രുതിനിലയം, സാൻജോസ് കളരിമുറിയിൽ, സോന ചവണിയാങ്കൽ, അഞ്ജു വരിക്കാനിക്കൽ, എഡ്വിൻ തെക്കേമുറിയിൽ, അപർണ സോണി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
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