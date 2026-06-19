ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ ആറാടി സേനാപതി; ലഹരിക്കെതിരെ ‘ഫുട്ബോൾ ലഹരി’ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാർ ബേസിൽ സ്ക്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിപ്പട
ഫുട്ബോൾ ആവേശം വെറുമൊരു കളിമാത്രമല്ല, ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിരോധം കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന, നാടുതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേറിട്ടൊരു ഫുട്ബോൾ ഉത്സവത്തിനാണ് സേനാപതി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്
Published : June 19, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 3:38 PM IST
ഇടുക്കി: ലോകകപ്പിൻ്റെ മാസ്മരിക ആവേശം ആഗോളതലത്തിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ ഇടുക്കിയുടെ വിദൂര ഗ്രാമമായ സേനാപതിയും ഫുട്ബോൾ ലഹരിയിൽ വാനോളമുയർന്നു. കളിക്കളത്തിലെ ആവേശത്തെ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള മാർ ബേസിൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും.
ഫുട്ബോൾ ആവേശം വെറുമൊരു കളിമാത്രമല്ല, ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിരോധം കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന, നാടുതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേറിട്ടൊരു ഫുട്ബോൾ ഉത്സവത്തിനാണ് സേനാപതി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം പ്രദേശത്തെ പൊലീസ്, എക്സൈസ് വകുപ്പുകൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകൾ, പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ പരിശീലകർ എന്നിവരെല്ലാം ഈ കായിക മാമാങ്കത്തിനായി ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്നു.
ദിഗംബരം പൊട്ടിച്ച് ഫുട്ബോൾ റാലി; ഒപ്പം മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും നെയ്മറും!
വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വർണ്ണശബളമായ ജേഴ്സികളണിഞ്ഞ്, മേളപ്പെരുക്കത്തോടെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകൾക്കായി ദിഗംബരം പൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് കുട്ടികൾ സേനാപതി ടൗണിലേക്ക് റാലി നടത്തിയത്.
ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ആവേശം തിരതല്ലിച്ച ഈ മാസ്മരിക റാലിയിൽ ലോക ഫുട്ബോൾ രാജാക്കന്മാരായ മെസ്സി, റൊണാൾഡോ, നെയ്മർ എന്നിവരുടെ പടുകൂറ്റൻ കട്ട് ഔട്ടുകളും കുട്ടികളോടൊപ്പം അണിനിരന്നു. പ്രദേശത്തെ ക്ലബ്ബുകളും ശബ്ദ സന്നിവേശ കലാകാരന്മാരും ഒത്തുചേർന്നതോടെ ടൗൺ മുഴുവൻ വർണ്ണ പെരുമഴ പെയ്ത ആഘോഷ വേദിയായി മാറി. ഫുട്ബോൾ എന്ന കായിക കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ആവേശം പകരുന്നതായിരുന്നു ഈ ജനകീയ മുന്നേറ്റം.
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തൂഫാൻ 2k26: ഫുട്ബോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലഹരി!
ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം വലിയൊരു സാമൂഹിക സന്ദേശമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചത്. 'തൂഫാൻ 2k26@ മാർ ബേസിൽ സേനാപതി’ എന്ന പേരിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പടുകൂറ്റൻ ബാനർ ടൗണിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. 'ഫുട്ബോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലഹരി, മറ്റൊരു ലഹരിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല' എന്ന ശക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്യുച്ചത്തിൽ നടത്തിയത്.
പുതിയ തലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ലഹരി പോലുള്ള ദുഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം ഈ ക്യാമ്പയിൻ നൽകി.
ആയിരം ഗോളുകൾ പിറന്ന പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടും ഫാൻ ഫൈറ്റും
റാലിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങൾ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കി. ആയിരം ഗോളുകൾ പിറന്ന പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടും, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദപരമായ 'ഫാൻ ഫൈറ്റ്' മത്സരങ്ങളും കാണികളിൽ ആവേശം നിറച്ചു. പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മത്സരങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കുചേർന്നു.
ഫുട്ബോളിൻ്റെ മാസ്മരിക ആരവത്തിലൂടെ ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ നന്മയുടെയും കായികക്ഷമതയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിച്ച ഈ വേറിട്ട പരിപാടി ഇടുക്കി മലയോര മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ പുതിയൊരു മാതൃകയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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