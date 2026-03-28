പൊലിഞ്ഞുപോയ വസന്തത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം: ഇനി സായുധസമരമില്ല; കാടിറങ്ങി മാവോയിസ്റ്റുകൾ
ദേശീയതലത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനം വെറും ഏഴ് ജില്ലകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. കേന്ദ്ര നടപടികൾക്ക് പിന്നാലെ നേതാക്കളുടെ കൂട്ടക്കീഴടങ്ങൽ. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബസവരാജു കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഘടനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.
Published : March 28, 2026 at 1:34 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: വസന്തത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വർഗസമരത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർശന നടപടികളും സായുധസമരം അനുയോജ്യമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവുമാണ് ഇവരെ കാടിറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിരോധ നടപടികൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തീവ്രസ്വഭാവമുള്ള സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ജില്ലകളുണ്ട്. 2012ൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തിയത്. തുടർന്ന് കണ്ണൂരിലെ ആറളം, പുളിങ്ങോം, വയനാട്ടിലെ തോൽപട്ടി, ബ്രഹ്മഗിരി, തിരുനെല്ലി വനങ്ങളിൽ ആയുധധാരികൾ എത്തിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാര്യമാക്കിയില്ല. 2013 ഒക്ടോബർ 27ന് കോഴിക്കോട് നവനക്സലുകളുടെ ആദ്യ പ്രതിഷേധം നടന്നു. വിലങ്ങാട് ചൂരണിമലയിൽ ക്രഷർ യൂണിറ്റിലെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കത്തിച്ചായിരുന്നു മല തകർക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള സമരം.
പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര മിലിറ്ററി കമ്മിഷന് കീഴിലുള്ള പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഗറില ആർമി (പിഎൽജിഎ) എന്ന സായുധവിഭാഗം ഗോവ മുതൽ ഇടുക്കി വരെയുള്ള വനമേഖലയിൽ പശ്ചിമഘട്ട പ്രത്യേക സോണൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഇതിന് കീഴിൽ ആറ് ദളങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. കണ്ണൂർ വയനാട് കർണാടക അതിർത്തിയിൽ കബനി ദളവും കോഴിക്കോട് വയനാട് അതിർത്തിയിൽ ബാണാസുര ദളവും നിലമ്പൂർ നീലഗിരി മേഖലയിൽ നാടുകാണി ദളവും അട്ടപ്പാടി അഗളി മേഖലയിൽ ശിരുവാണി ദളവും പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ മേഖലയിൽ ഭവാനി ദളവും വയനാട് അതിർത്തിയിൽ വരാഹിണി ദളവും രൂപീകരിച്ചു.
പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ
2014ലാണ് കേരളത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ സജീവ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ നീറ്റ ജലാറ്റിൻ ഓഫിസ് ആക്രമണം, വയനാട് തിരുനെല്ലി റിസോർട്ട് ആക്രമണം, കുഞ്ഞോത്തെ വനംവകുപ്പ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് ആക്രമണം, പാലക്കാട് ചന്ദ്രനഗറിലെ മക്ഡൊണാൾഡ്സ് കെഎഫ്സി ആക്രമണം എന്നിവയുണ്ടായി. 2014 ഡിസംബർ ഏഴിന് വയനാട് തൊണ്ടർനാട് കോളനിയിൽ പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് ആദ്യത്തെ പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലും നടത്തി. ഇതോടെ മാവോയിസ്റ്റുകളെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തണ്ടർബോൾട്ട് എന്ന പ്രത്യേകസേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുതിർന്ന നേതാവ് രൂപേഷ് 2015ൽ അറസ്റ്റിലായി. ആശയപ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുരളി കണ്ണമ്പിള്ളികൂടി അറസ്റ്റിലായതോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇടിവുണ്ടായി.
തണ്ടർബോൾട്ടിൻ്റെ തിരിച്ചടി
പിന്നീട് തണ്ടർബോൾട്ടിൻ്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് കേരളത്തിലെ വനമേഖലകളിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ നേരിട്ടത്. 2016 നവംബറിൽ മലപ്പുറം കരുളായി വനത്തിൽ പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം കുപ്പു ദേവരാജും കാവേരി എന്ന അജിതയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതൊരു വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്നും കീഴടങ്ങാനെത്തിയവരെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. 2019 മാർച്ചിൽ ലക്കിടിയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ കബനി ദളത്തിലെ സിപി ജലീൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2019 ഒക്ടോബറിൽ പാലക്കാട് മഞ്ചിക്കണ്ടിയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ കാർത്തി, മണിവാസകം, സുരേഷ്, ശ്രീമതി എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2020 നവംബറിൽ ബാണാസുര പന്തിപ്പൊയിൽ വാളാരംകുന്നിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ വേൽമുരുകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ ചില പ്രമുഖ നേതാക്കൾ കീഴടങ്ങി.
കൂട്ടത്തോടെ കീഴടങ്ങൽ
കഴിഞ്ഞവർഷം വരെ സജീവമായിരുന്ന വയനാട് സ്വദേശി ജിഷയും കൂട്ടരും കർണാടകയിൽ കീഴടങ്ങിയതോടെയാണ് 13 വർഷം നീണ്ട കേരളാതിർത്തിയിലെ സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചത്. ജിഷയ്ക്ക് പുറമേ കർണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആറ് നേതാക്കളും കീഴടങ്ങി. കർണാടക സ്വദേശികളായ മുണ്ടഗാരു ലത, സുന്ദരി, ജയണ്ണ, വനജാക്ഷി, തമിഴ്നാട് സ്വദേശി കെ വസന്ത് എന്നിവരാണ് കീഴടങ്ങിയത്. ഗ്രാമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സായുധസമരത്തിന് ഇനി എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്ന ചോദ്യമുയർത്തിയാണ് നേതാക്കൾ കീഴടങ്ങിയത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തർ മേഖലയിൽ സുരക്ഷാസേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നമ്പാല കേശവ് റാവു അഥവാ ബസവരാജു കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ സായുധസമരം താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വക്താവ് അഭയ്യുടെ പേരിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ പ്രസ്താവന വന്നിരുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അന്ത്യശാസനം
2010ൽ ദന്തേവാഡയിൽ 76 സിആർപിഎഫ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ് നക്സലിസത്തെ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഭീഷണിയെ രാജ്യം ഗൗരവമായി സമീപിച്ചത്. 2023ന് ശേഷം മാവോയിസ്റ്റുകളെ അടിച്ചമർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമയബന്ധിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ 2026 മാർച്ച് 31 എന്ന സമയപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കടുത്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ചില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ മാവോയിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബസവരാജുവും നവംബറിൽ ദന്തേവാഡ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ മാഡ്വി ഹിഡ്മയും വധിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സോനു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ കീഴടങ്ങി.
സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയെന്നും സായുധപോരാട്ടം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തുടരാനാവില്ലെന്നും കീഴടങ്ങിയ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവു (സോനു) വ്യക്തമാക്കി. താത്കാലികമായി ആയുധം വച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബസവരാജുപോലും സായുധപോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് സർക്കാരുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി മറ്റ് നേതാക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തി. സായുധ സമരമുറയ്ക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമായ സമയമല്ലെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ഏഴ് ജില്ലകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി
2025ൽ മാത്രം 317 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 800ലധികം പേർ അറസ്റ്റിലാകുകയും രണ്ടായിരത്തോളം പേർ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 2023നും 2025നും ഇടയിൽ ആകെ 3594 പേരാണ് ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയത്. ഒരുകാലത്ത് 180 ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന നക്സൽ സ്വാധീനം 2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് വെറും ഏഴ് ജില്ലകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഝാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ നക്സൽ സാന്നിധ്യമുള്ളത്. മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ശക്തമായ സൈനിക നടപടികൾ നക്സൽ സ്വാധീനം കുറച്ചു. 2024ൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം സായുധ കേഡർമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, 2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്താകെ വെറും 220 സായുധ മാവോയിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.
മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ അഭാവം ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡിഷ, ഝാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. നക്സൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആൾബലം കൂടുതലും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നാണ്. മാവോയിസ്റ്റുകൾ കാടിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടേക്ക് കുത്തക കമ്പനികളും ഖനന മാഫിയകളും കടന്നുകയറുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് ആദിവാസി ദലിത് നേതാവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ ഗീതാനന്ദൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തകരെയും വെടിവച്ചു കൊന്നശേഷം കേന്ദ്ര ഫണ്ട് വാങ്ങിയെടുക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. തണ്ടർബോൾട്ട് എന്ന സായുധസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് കോടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് മുദ്രകുത്താനാണ് ശ്രമം. ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പകരം ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
