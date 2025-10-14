ETV Bharat / state

മൂന്ന് പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് ഒന്നര വർഷമായി ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം മൂന്നാറിൽ; പിടികൂടി എൻഐഎ

ഗൂഡാർവിള എസ്റ്റേറ്റിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം അതിഥി തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്‌തു വരികയായിരുന്നു ഇയാള്‍.

NIA Arrested Maoist from munnar Linked to Triple Policeman Killing Bomb Blast (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 10:22 PM IST

ഇടുക്കി: ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാറിൽ പിടിയിൽ. ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി സഹൻ ടുടി ദിനബു ആണ് പിടിയിലായത്. കൊച്ചി, റാഞ്ചി യുണിറ്റുകളിലെ എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൂന്നാറിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

ഝാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മൂന്നാർ ഗൂഡാർവിള എസ്റ്റേറ്റിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം അതിഥി തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്‌തു വരികയായിരുന്ന ഇയാൾ എൻഐഎ സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിലേറെയായി ഇയാൾ ഗൂഢാർവിള എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

മാവോയിസ്റ്റിനെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് എൻ‌ഐ‌എ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു (ETV Bharat)

എൻഐഎ സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. മൂന്നാർ പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഗൂഡാർവിള എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതിയെ എൻഐഎ സംഘം പിടികൂടിയത്. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സുരക്ഷയിൽ പ്രതിയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ മാവോയിസ്റ്റുകാര്‍ കീഴടങ്ങി

അതേസമയം, മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഗഡ്‌ചിരോളിയിൽ മവോയിസ്‌റ്റ് നേതാവായ സോനു എന്ന മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവു അടക്കം 60 കേഡർമാർ പൊലീസിന് കീഴടങ്ങി. രാജ്യത്തുടനീളം മാവോയിസ്റ്റ് നിരാകരണത്തിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കീഴടങ്ങല്‍. സെപ്റ്റംബറിൽ സോനു ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് കീഴടങ്ങുമെന്ന് സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഛത്തീസ്‌ഗഢിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പലയിടത്തുമുള്ള മാവോയിസ്‌റ്റ് കേഡറുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും സോനുവിന് കടുത്ത പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. കുറച്ച് ആഴ്‌ചകൾക്കു മുമ്പ് ഒരു തെലങ്കാന സ്വദേശിയും മാവോയിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി വിട്ടതായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോനുവിൻ്റെ കീഴടങ്ങലിൽ മോവോയിസ്‌റ്റ് സംഘടനയുടെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും ബ്യൂറോകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിച്ചു.

സോനുവിൻ്റെ നിലപാടുകളെ അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. താനും തൻ്റെ ആളുകളും വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്‌താവന സോനു നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സോനുവിൻ്റെ ഈ കീഴടങ്ങൽ ഇന്ത്യയിലെ മാവോയിസ്‌റ്റിന് പ്രസ്ഥാനത്തിനേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമാണെങ്കിലും, 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്ത് നിന്നും പൂർണമായും മാവോയിസം തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ പാർലമെൻ്റിൽ ആഭ്യന്തര മാന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ 2025 ൽ നടത്തിയ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും ഭാഗമായി മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

