വർഷം മുഴുവൻ മഴ, ഇത് മൻസൂറിന്‍റെ 'മഴ'വീട്; ചൂടിനെ തോല്‍പ്പിക്കാനൊരു 'മെക്കാനിക് മാജിക്'

വേനൽച്ചൂടിൽ ഒരു ചെറിയ മഴയുടെ ആശ്വാസം. മൻസൂറിന്‍റെ വീട്ടിൽ തണുപ്പിന്‍റെ പുതിയ വഴികൾ.

MANSOORS RAIN HOUSE RAIN HOUSE IN WANDOOR മൻസൂറിന്‍റെ മഴവീട് ARTIFICIAL RAIN HOUSE MALAPPURAM
Published : May 7, 2026 at 7:10 PM IST

മലപ്പുറം : വേനൽ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ കഠിനമാകുകയാണ്. ഉച്ചസമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും മടിയാകുന്ന ചൂട്. വീടിനകത്തും അതേ അവസ്ഥ തന്നെ. ഫാനുകളും കൂളറുകളും ഒരു പരിധിവരെ മാത്രം ആശ്വാസം നൽകും. എ.സി ഉപയോഗിച്ചാലോ വൈദ്യുതി ബിൽ കുത്തനെ ഉയരും. ഈ കടുത്ത വേനലിനിടയിൽ വണ്ടൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അവിടെ ദിവസവും മഴ പെയ്യും.

താളിയംകുണ്ട് സ്വദേശിയായ പൂങ്കുഴി മൻസൂറിന്‍റെ വീട്ടിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം. ഒരു എ.സി മെക്കാനിക് ആണ് മൻസൂർ. ചൂടിന്‍റെ കാഠിന്യം എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ദിവസേന നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വീടിനെ സ്വാഭാവികമായി തണുപ്പിക്കാൻ ഒരു ലളിതമായ മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്ന ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെറിയ, വലിയ ആശയം ജനിച്ചത്.

വീട്ടിന്‍റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ വഴി ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം, പത്ത് മിനിറ്റ് വീതം ചാറ്റൽ മഴ പോലെ വെള്ളം തളിക്കപ്പെടുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് വീട്ടിലേക്കെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ചൂട് കുറയുന്നതു പോലെ തോന്നും. മുകളിൽ നിന്ന് ചിതറിയൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്‍റെ ശബ്‌ദവും, മുറ്റത്തെ ഇലകളിൽ വീഴുന്ന തുള്ളികളും ചേർന്നപ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ മഴക്കാലത്തിന്‍റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അന്തരീക്ഷം പതിയെ മാറും.

അര എച്ച്.പി മോട്ടോറും അഞ്ചു സ്പ്രിംഗ്ലറുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരുക്കിയ ഈ സംവിധാനത്തിന് വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ലെന്ന് മൻസൂർ പറയുന്നു. ഏകദേശം മൂവായിരം രൂപ ചെലവിൽ തന്നെ ഇത് ഒരുക്കാനായി. വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും വളരെ കുറവാണ്. രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഏകദേശം 850 രൂപ മാത്രമാണ് ബിൽ വരുന്നതെന്നും മൻസൂർ പറയുന്നു. ഈ സംവിധാനമൊരുക്കിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വീട്ടിൽ എ.സി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മൻസൂർ.

വെള്ളം പാഴാക്കുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട്, വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങള്‍ക്കും ചെടികള്‍ക്കും നനയ്‌ക്കുന്ന വെള്ളമേ ഇവിടെയും ചെലവാകുന്നുള്ളൂ. മഴയില്‍ അവയും നനയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം നനവിന്‍റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. കടുത്ത വേനലിലും മൻസൂറിന്‍റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ ചെടികത്രയും തളർച്ചയില്ലാതെ ആണ് നില്‍ക്കുന്നത്. നന്നായി ഫലം തരുന്നുമുണ്ട് അവ.

വേനലിന്‍റെ തീക്ഷ്‌ണതയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ തുടങ്ങിയ ശ്രമം, ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചൂട് അതിരുവിടുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മഴ മതി മനസിനും വീടിനും തണുപ്പ് നൽകാൻ. മൻസൂറിന്‍റെ വീട്ടിൽ ആ മഴ ഇപ്പോഴും ദിവസവും പെയ്യുന്നുണ്ട്.

