'അർജൻ്റീന അർജൻ്റീന അർജൻ്റീന...' ആറ് മില്ല്യണ് വ്യൂസുമായി ഇൻസ്റ്റ കീഴടക്കി ടൈഗർ അണ്ണൻ, പാട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഹിറ്റ്
ഔദ്യോഗിക ലോകകപ്പ് ഗാനങ്ങളെപ്പോലും പിന്നിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മനോജിൻ്റെ പാട്ട് സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. ഭാഷാഭേദമന്യേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ വരെ ഈ മലയാളിയുടെ ശബ്ദത്തിനൊപ്പം ചുണ്ടനക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
Published : June 21, 2026 at 5:15 PM IST
കാസർകോട്: 'അർജൻ്റീന അർജൻ്റീന അർജൻ്റീന....
വേൾഡ് കപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ്...
മെസി മെസി മെസി....
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഒന്നടങ്കം ഇളക്കിമറിച്ച ഒരു ഗാനമാണിത്. കാസർകോട് നല്ലതടുക്ക സ്വദേശിയായ മനോജ് കുമാർ എന്ന 'ടൈഗർ അണ്ണൻ' പാടിയ അർജൻ്റീന ഫാൻസ് പാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തരംഗമാകുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ലോകകപ്പ് ഗാനങ്ങളെപ്പോലും പിന്നിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ റീലുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നത്.
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പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി ഗായകൻ ദലേർ മെഹന്ദിയുടെ 'ബോലോ താ രാ രാ രാ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് പാട്ടിൻ്റെ പാരഡിയായാണ് മനോജ് ഈ ഗാനം ഒരുക്കിയത്. അർജൻ്റീന അർജൻ്റീന.. വേൾഡ് കപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ്.. മെസി മെസി..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികൾ അതിൻ്റെ വേഗതയേറിയ താളം കൊണ്ടും ലളിതമായ ശൈലി കൊണ്ടും വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആളുകളുടെ മനസിൽ കയറിയത്. 60 ലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂസും 35 ലക്ഷത്തിലധികം ലൈക്കും 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഷെയറും ഇതിനകം വീഡിയോക്ക് ലഭിച്ചു.
ലോക്കൽ ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമെന്ന് കരുതിയ പാട്ട്, ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ ചാനലായ 'സീ നെറ്റ്വർക്ക്' ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് കളി മാറിയത്. അതോടെ പാൻ-ഇന്ത്യൻ തലത്തിലും പിന്നീട് ആഗോള തലത്തിലും പാട്ട് അതിവേഗം പടർന്നുപിടിച്ചു. മനോജിൻ്റെ പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം നടി പാർവതി തിരുവോത്ത് അർജൻ്റീന ജേഴ്സിയിലും സെലിബ്രിറ്റി ഫിറ്റ്നസ് കോച്ച് റാഹിബ് മുഹമ്മദ് ബ്രസീൽ ജേഴ്സിയിലും ചുവടുവെക്കുന്നത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വമ്പൻ ഹിറ്റാണ്.
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ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഭാഷാഭേദമന്യേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ വരെ ഈ മലയാളിയുടെ ശബ്ദത്തിനൊപ്പം ചുണ്ടനക്കുന്നു എന്നതാണ്. ബംഗ്ലാദേശ്, അർജൻ്റീന, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർ ഇതിനകം ഈ പാട്ടിനൊപ്പം റീൽസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.
ബ്രസീൽ, പോർച്ചുഗൽ, ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, ക്രൊയേഷ്യ എന്നീ ടീമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ ഇതിനകം തന്നെ മനോജ് റീൽസാക്കി കഴിഞ്ഞു. ലോകകപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന 48 ടീമുകളിൽ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ പേരിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ റീൽസ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മനോജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
റീൽസ് ഏറ്റെടുത്തത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും മനോജ് പറഞ്ഞു. ജോലിക്കിടയിലുള്ള സമയത്താണ് മനോജിൻ്റെ റീൽസ് ചിത്രീകരണം. പാട്ടുകൾ അപ്പോഴുണ്ടാക്കുകയാണ് പതിവ്. ചിലപ്പോൾ വരികൾ നേരത്തേ എഴുതിവെക്കും. വ്യത്യസ്തമായ പാട്ടുകളുടെ കരോക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനോജ് പറഞ്ഞു.
കോവിഡ് കാലത്താണ് റീൽസും ഷോർട്സുമൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. പാമ്പച്ചികടവിലെ കൃഷ്ണൻ്റെയും പരേതയായ നളിനി യുടെയും മൂന്ന് മക്കളിൽ ഇളയവനാണ് മോനജ്. തനിക്ക് അഞ്ച് ആഗ്രഹങ്ങള് ഉണ്ടെന്നും അതിൽ ഒന്ന് അർജൻ്റീന താരം മെസിയെ കാണുക എന്നതാണെന്നും മനോജ് പറയുന്നു.
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