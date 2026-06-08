ETV Bharat / state

ദളിത് യുവതിയെ തൊഴിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രശോഭിന് ജാമ്യം നിക്ഷേധിച്ച് മണ്ണാർക്കാട് എസ്‌സി എസ്‌ടി കോടതി

ദളിത് യുവതിയെ തൊഴിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലർ പ്രശോഭിന് മണ്ണാർക്കാട് എസ്‌സി എസ്‌ടി കോടതി ജാമ്യം നിക്ഷേധിച്ചു. ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും കോടതി നിരിക്ഷിച്ചു.

SCSTCOURT MANNARCAD womans rape case pteshob c valsan congress in palakkad
പ്രശോഭ് സി. വത്സൻ (ETV Bhart)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: ദളിത് യുവതിയെ തൊഴിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലറും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പ്രശോഭിന് മണ്ണാർക്കാട് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ കോടതി ജാമ്യം നിക്ഷേധിച്ചു. പ്രശോഭ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും സാധ്യയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്.

പ്രശോഭ് സി. വത്സൻ കോടതിയിൽ (ETV Bhart)

രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് തൊഴിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. കാറിൽ വച്ചും ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ചും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കേസ്. പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വരുകയും യുവതി പരാതി നൽകുകയും ചെയ്‌തതോടെ പ്രശോഭ് രണ്ട് മാസം ഒളിവിലായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രശോഭ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ രണ്ട് ദിവസം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുരുന്നു. തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സമയത്താണ് പ്രതിഭാഗം ജാമ്യത്തിനായി ശ്രമിച്ചത്. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാണ് പ്രശോഭിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇത്ര ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യ ചെയ്‌തയാൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും കോടതി നിരിക്ഷിച്ചു. മാർച്ച് 27 നാണ് പ്രശോഭ് വത്സനെതിരെ പരാതി ഉയർന്ന് വന്നത്. ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് താമസസ്ഥലത്തെത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് പരാതി. തുടർന്ന് ദളിത് യുവതി പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി.

പ്രശോഭ് സി. വത്സനെതിരെയുള്ള കേസ്

പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ കുന്നത്തൂർമേട് വാർഡ് മുൻ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറാണ് പ്രശോഭ് സി. വത്സൻ. ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം ദളിത് യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ സ്വാധീനവും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായ പ്രധാന കേസ്. പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ദളിത് യുവതിയാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.

പട്ടാമ്പിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് തന്നെ കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചതായും പിന്നീട് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തുവച്ചും പീഡനം തുടർന്നതായും യുവതി പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിരുന്നു. പാലക്കാട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിളിച്ചുവരുത്തി വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ ചെയ്‌തതായും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. പരാതിയെത്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയിരുന്നെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി അത് തള്ളിയിരുന്നു. ഒളിവിൽ പോയ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

Also Read:നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാര്‍ഡിലെ പുനരന്വേഷണ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജഡ്‌ജി പിന്മാറി

TAGGED:

SCSTCOURT MANNARCAD
WOMANS RAPE CASE
CONGRESS IN PALAKKAD
PRESHOB VALSAN
SCSTCOURT DENIES BAIL PRASOBH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.