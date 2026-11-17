മണ്ണന്തല രഞ്ജിത്ത് വധക്കേസ്: വിചാരണ നേരിട്ട 11 സിപിഎം പ്രവർത്തകരും കുറ്റക്കാർ, ശിക്ഷാവിധി നാളെ
കേസിൽ ആകെ 12 പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളുമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ നാരായണൻകുട്ടി ഒളിവിൽ തുടരുന്നതിനാൽ വിചാരണ നേരിട്ടിരുന്നില്ല
Published : November 17, 2026 at 2:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആർഎസ്എസ് പ്രാദേശിക നേതാവായിരുന്ന മണ്ണന്തല സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ട 11 പ്രതികളും കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി. എല്ലാ പ്രതികൾക്കുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി, ശിക്ഷാവിധി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഏറെ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസിൽ സംഭവം നടന്ന് 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിധി വരുന്നത്.
കേസിൽ ആകെ 12 പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളുമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ നാരായണൻകുട്ടി ഒളിവിൽ തുടരുന്നതിനാൽ വിചാരണ നേരിട്ടിരുന്നില്ല. നാരായണൻകുട്ടി ഒഴികെയുള്ള 11 പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. വഞ്ചിയൂർ, മണ്ണന്തല ഭാഗങ്ങളിലെ ആർഎസ്എസിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രകോപിതരായി രാഷ്ട്രീയവിരോധം മൂലം സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി രഞ്ജിത്തിനെ വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്.
വഞ്ചിയൂർ കോടതി പരിസരത്ത് സംഘർഷം
വിധി പ്രസ്താവത്തിന് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതി പരിസരത്ത് സിപിഎം, ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലും പൊലീസുമായും രൂക്ഷമായ സംഘർഷമുണ്ടായി. വിധി വന്ന് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം 11 പ്രതികളുമായി പൊലീസ് ബസ് കോടതി കവാടം കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത്. കോടതി ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന നിരവധി ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതികൾക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ പ്രതികൾ ബസിനുള്ളിൽനിന്ന് തിരിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു.
ബഹളം രൂക്ഷമായതോടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ എതിർത്തു. ഇത് പൊലീസും ബിജെപി പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള ഉന്തും തള്ളിലുമെത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് വഞ്ചിയൂരിലെ പ്രാദേശിക സിപിഎം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവുമായി. കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രകോപനപരമായി കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയെന്നും പൊലീസ് അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്നും സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു.
അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുവിഭാഗം നേതാക്കളോടും പിരിഞ്ഞുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും തയാറായില്ല. 15 മിനിറ്റിലേറെ നീണ്ട സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് വഞ്ചിയൂർ ജംക്ഷനിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ പൊലീസെത്തി ഇരുവിഭാഗത്തെയും രണ്ടു വശത്തേക്ക് മാറ്റിനിർത്തി. പൊലീസുമായി ഏറെനേരം തർക്കിച്ച ഒരു സിപിഎം പ്രവർത്തകനെ ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
കടയിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി
2008 ഒക്ടോബർ 17ന് പുലർച്ചെ 5.50ഓടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കോട്ടമുകളിൽ രഞ്ജിത്ത് നടത്തിവന്നിരുന്ന വിനായക ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന കടയിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ അതിക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അമ്പലമുക്ക് കൃഷ്ണകുമാറാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. ഫിറോസ് ഖാൻ, വിഷ്ണു വിനോദ്, ശങ്കർ, ഗോഡ്വിൻ, ഗോപാലൻ സുരേഷ്, കണ്ണൻ സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന എട്ടംഗ സംഘമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തത്. സിപിഎം നേതാവായ ഹരിപ്രസാദിൻ്റെയും അനുയായികളായ അനി, രഞ്ജിത്ത്, കരാട്ടെ സുരേഷ് എന്നിവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
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രണ്ടു കാറുകളിലും ഒരു ബൈക്കിലുമായാണ് സംഘം എത്തിയത്. വെട്ടുകത്തിയും കൊടുവാളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ അക്രമിസംഘത്തിലെ നാലുപേർ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി രഞ്ജിത്തിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയെന്ന് കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. രഞ്ജിത്ത് കടയ്ക്കുള്ളിൽ വെട്ടേറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത് നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണെന്നും സാക്ഷിമൊഴിയുണ്ട്. സംഭവദിവസം പുലർച്ചെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കടയിൽ പത്രം ഇട്ട ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ അതുവഴി വന്ന പത്രം ഏജൻ്റ് ഗോപനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. ഗോപൻ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസും നാട്ടുകാരും അവിടെ എത്തിയതെന്നും സാക്ഷി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
സാക്ഷികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി സുരക്ഷ
കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാക്ഷികളെയും മറ്റും പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വിചാരണ നീതിപൂർവകമാക്കാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം സാക്ഷികൾക്ക് പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് കേസിൻ്റെ തുടർവിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
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