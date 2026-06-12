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"പെരുമഴ പെയ്യരുതേ..." മാനം കറുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് മാങ്കുളത്തെ ഒരു ഗോത്രമേഖല; പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒലിച്ചുപോയ പാലം, തുണയായി ഈറ്റപ്പാലം മാത്രം!

രോഗികളെ ചുമലിലേറ്റിയും കുരുന്നുകളെ കൈകളിൽ പിടിച്ചും ആടിയുലയുന്ന ഈ താൽക്കാലിക പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഇവരുടെ യാത്ര വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലത്ത് വലിയൊരു ദുരന്തഭീതിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

Idukki Tribal Colony Bamboo Reed Bridge Idukki Mankulam Kallakkutti
തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ പാലം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 4:08 PM IST

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ഇടുക്കി: മാനം കറുത്തുതുടങ്ങിയാൽ ഇടുക്കി മാങ്കുളം കള്ളകുട്ടി കുടി നിവാസികളുടെ നെഞ്ചിൽ ഭീതിയുടെ തീ ഉയരും. പെരുമഴ പെയ്യരുതേയെന്നും പുഴ കരകവിയരുതേയെന്നും മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗോത്രമനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥന. കാരണം, പ്രളയം കവർന്ന തങ്ങളുടെ വഴികൾക്ക് പകരം, ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറുകര കടക്കാൻ ഈറ്റ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു താൽക്കാലിക പാലം മാത്രമാണ് ഇവർക്കിന്ന് ഏക ആശ്രയം.

മാങ്കുളത്തെ ഈറ്റപ്പാലം (ETV Bharat)

ഓരോ മഴക്കാലവും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ കവരാതിരിക്കാൻ പ്രകൃതിയോട് യാചിച്ചാണ് ഈ ജനത ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്.

2018 പ്രളയം കവർന്ന വഴി; ആറ് വർഷമായി തുടരുന്ന ദുരിതം

2018-ലെ മഹാപ്രളയ ദുരന്തത്തിലാണ് കള്ളകുട്ടി കുടി ഗോത്രമേഖലയിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന പാലം കുത്തിയൊലിച്ചുപോയത്. പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ ഇത്ര പിന്നിട്ടിട്ടും തകർന്ന പാലത്തിന് പകരം പുതിയൊരെണ്ണം നിർമ്മിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്നുതുടങ്ങിയതാണ് ഈ ജനതയുടെ ദുരിതയാത്ര. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പുഴ കടക്കാൻ ഇവർക്ക് ആശ്രയം ഈറ്റ കൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും കെട്ടിയൊരുക്കുന്ന താൽക്കാലിക പാലം മാത്രമാണ്. പിഞ്ചുകുട്ടികൾ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതും പ്രായമായവരും രോഗികളുമായവരെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇളകിയാടുന്ന ഈ ഈറ്റപ്പാലത്തിലൂടെയാണ്. കാലൊന്ന് തെറ്റിയാൽ താഴെ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന പുഴയിലേക്കാവും പതിക്കുക എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റ് വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് ഈ മരണം നിറഞ്ഞ വഴി തിരയേണ്ടി വരുന്നു.

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ 'റീബിൽഡ്' കടലാസിൽ മാത്രം

പാലം നിർമ്മിക്കുമെന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അധികാരികളുടെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പലതുണ്ടായി. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള 'റീബിൽഡ് കേരള' പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും കള്ളകുട്ടി കുടി നിവാസികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയതോടെ, ഓരോ വർഷവും മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി ഊരുനിവാസികൾ ഒന്നടങ്കം ഒത്തുചേർന്ന് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഈറ്റ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സ്വന്തം കൈകളാൽ പാലം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒത്തുചേർന്ന് പണിയുന്ന ഈ താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണ് പുറംലോകവുമായുള്ള ഇവരുടെ ഏക ബന്ധം.

അരി വാങ്ങാനും ചികിത്സയ്ക്കും ഈ മരണം നിറഞ്ഞ വഴി മാത്രം

ജീവനും സ്വത്തിനും ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തങ്ങളെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കുടിയിലെ ഒരു കുടുംബാംഗം തൻ്റെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നു

"പുതിയ ഭരണത്തിൽ പാലം കിട്ടും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഈ പാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, എന്തിനും ഈ പാലം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം. കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി സ്‌കൂളിൽ എത്താനും റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്‌തുക്കൾ വാങ്ങാനും, അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കും ഒക്കെ ഈ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പുഴ കടക്കുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല. മഴ ശക്തമായാൽ ഈ പാലം മുങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഒലിച്ചുപോകും. അതോടെ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടും."

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"ആശുപത്രി കേസ് വരുമ്പോൾ ചുമന്നാണ് പാലം കടത്തുന്നത്"; ദുരിതം വിവരിച്ച് നാട്ടുകാർ

പാലം നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിലായതിനെക്കുറിച്ചും തങ്ങൾ നേരിടുന്ന കടുത്ത അവഗണനയെക്കുറിച്ചും കള്ളകുട്ടി കുടിയിലെ ഒരാള്‍ പങ്കുവെച്ച വാക്കുകൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

"ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടും പണിതീരാത്ത പാലമാണ്. സ്‌ത്രീകളും കൊച്ചു കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഊരിലെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് സഹകരിച്ചാണ് ഈ താൽക്കാലിക ഈറ്റപ്പാലം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു അടിയന്തര ആശുപത്രി കേസ് വന്നാൽ രോഗികളെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാലം കടക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ കാണുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി ഇവിടെ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ആകെപ്പാടെ മൂന്ന് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സഹായമായി കിട്ടിയത്."

കഴിഞ്ഞ വർഷം പുഴയിൽ വീണത് ഒരു കുഞ്ഞ്; ഇനിയുമൊരു ദുരന്തത്തിന് കാത്തിരിക്കണോ?

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ താൽക്കാലിക പാലത്തിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണിരുന്നു. കുത്തിയൊലിക്കുന്ന പുഴയിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായാണ് അന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ ഊരുനിവാസികൾ ചേർന്ന് രക്ഷപെടുത്തിയത്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് കള്ളകുട്ടി കുടിയിലെ ഓരോ മനുഷ്യരും കഴിയുന്നത്.

പാലം നിർമ്മാണം അധികൃതരുടെ ഫയലുകളിലും വാഗ്‌ദാനങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിയതോടെ, വരാനിരിക്കുന്ന കാലവർഷത്തിൽ മഴയുടെ ശക്തിയെങ്കിലും കുറയണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഗോത്ര ജനത. ഇനിയുമൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തിനും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനുമെതിരെ ശക്തമായ ജനവികാരമാണ് ഈ മലയോര മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്.

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TAGGED:

IDUKKI TRIBAL COLONY
BAMBOO REED BRIDGE
IDUKKI
MANKULAM KALLAKKUTTI
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