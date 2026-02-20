മങ്കട സദാചാര ആള്ക്കൂട്ടക്കൊല: അഞ്ച് പ്രതികള്ക്കും ജീവപര്യന്തം
സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ സംഘം മങ്കട കൂട്ടിൽ നസീർ ഹുസൈനെ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് കേസ്. കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : February 20, 2026 at 7:56 PM IST
മലപ്പുറം: മങ്കട സദാചാരക്കൊലയില് അഞ്ച് പ്രതികള്ക്കും ജീവപര്യന്തം വിധിച്ച് മഞ്ചേരി കോടതി. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മര്ദന ദൃശ്യങ്ങള് വീണ്ടെടുത്തതാണ് കേസിൽ നിര്ണായകമായത്. സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ സംഘം മങ്കട കൂട്ടിൽ നസീർ ഹുസൈനെ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് കേസ്. കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെ പ്രതികളായ മങ്കട കൂട്ടിൽ നായകത്ത് അബ്ദുള് നാസർ (40), സഹോദരൻ ഷറഫുദ്ദീൻ (34), പട്ടിക്കുത്ത് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ (48)പട്ടിക്കുത്ത് അബ്ദുള് ഗഫൂർ (52), പട്ടിക്കുത്ത് സക്കീർ ഹുസൈൻ (43) എന്നിവരെയാണ് മഞ്ചേരി ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. ആറുമുതൽ എട്ടുവരെ പ്രതികളായ ചെണ്ണേക്കുന്നൻ ഷഫീഖ് (35) മുക്കിൽ പീടിക പറമ്പാട്ട് മൻസൂർ (34), അമ്പലപ്പള്ളി അബ്ദുള് നാസർ (35) എന്നിവരെ സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.
ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും സ്ത്രീയുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടി വീട്ടിൽ വന്നയാളെ അതിക്രമിച്ചു കയറി അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഭീകരവാദമായി കണക്കാക്കണമെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി വിലയിരുത്തി. മർദനമേറ്റയാള്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാതെയും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോകാതെയുമുള്ള പ്രതികളുടെ പ്രവൃത്തി കൊലപാതകം ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കൊലപാതകം, സംഘം ചേർന്നുള്ള കലാപം നടത്തൽ, മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിക്കൽ, വീട്ടിൽ അത്രിക്രമിച്ചുകയറി ആക്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞത്. മൂന്നും അഞ്ചും പ്രതികളായ സുഹൈൽ, സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നിവർക്കെതിരെ തെളിവുനശിപ്പിക്കൽ കുറ്റവും കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞു.
അമ്മയും ഭാര്യയും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ആശ്രയമാണ് തങ്ങളെന്നും അതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ പരമാവധി ഇളവ് നൽകണമെന്നും പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണമെന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിച്ചു. 2016 ജൂൺ 28ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം.
മങ്കട കൂട്ടിലിലെ യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ നസീറിനെ പരിസരവാസികളായ പ്രതികൾ അനാശാസ്യം ആരോപിച്ച് വടികളും പട്ടികയും ഉപയോഗിച്ച് സംഘം ചേർന്ന് മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട നസീർ ഹുസൈൻ്റെ സഹോദരനായ മുഹമ്മദ് നവാസും രണ്ടാം സാക്ഷിയായ വീട്ടുടമയും ഉൾപ്പടെ 70 സാക്ഷികളുള്ള കേസിൽ 39 പേരെ കോടതി വിസ്തരിച്ചു. 123 രേഖകളും 22 തെളിവുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
