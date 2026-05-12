ETV Bharat / state

മങ്കടയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് നാല് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പന്തല്ലൂർ മലയിലെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ആറംഗ വിദ്യാർഥി സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്

mankada tragedy four students dead after lightning strike
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 7:24 PM IST

|

Updated : May 12, 2026 at 7:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: മങ്കട കടുക്കാസിറ്റി പന്തല്ലൂർ മലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ നാല് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. പന്തല്ലൂർ മലയിലെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ഏഴംഗ വിദ്യാർഥി സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

വെള്ളില പുതുകൂടി മലയിൽ അലിയുടെ മകൻ റഹീസ് (20), കൂരിമണ്ണിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സൈതലവിയുടെ മകൻ ബഹാസ് (18), ആലിക്കാപറമ്പിൽ അസീസിൻ്റെ മകൻ സിയാദ് (18), കറുത്താൻ കുത്തിൽ നിസാറിൻ്റെ മകൻ ഫഹദ് (22). എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. റോഷൻ (20), ഇഷ്ഹാത്ത് (16) എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മറ്റൊരാളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

വൈകുന്നേരം പ്രദേശത്ത് കനത്ത കാറ്റും മഴയും മിന്നലുമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യൂ പോയിൻ്റിലായിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് മേൽ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുകയായിരുന്നു. നാല് പേര്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണു. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രണ്ടുപേർ വഴിമധ്യേ തന്നെ മരണപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

അപടകത്തില്‍പെട്ടവരെല്ലാം അടുത്ത പ്രദേശത്തു തന്നെയുള്ളവരാണെന്നും സ്ഥലത്ത് കാറ്റു കൊള്ളാനായി നിരവധി പേര്‍ എത്തുന്നതാണെന്നും മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എംഎല്‍എ പറഞ്ഞു.

Last Updated : May 12, 2026 at 7:31 PM IST

TAGGED:

LIGHTNING STRIKE
MANKADA
MANKADA TRAGEDY
LIGHTNING
MANKADA LIGHTNING TRAGEDY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.