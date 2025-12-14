Kerala Local Body Elections2025

ആസൂത്രണം ചെയ്‌തവർ അത് ആരായാലും അവർ പുറത്ത് പകൽവെളിച്ചത്തിലുണ്ട്;ഗുഢാലോചന ആവർത്തിച്ച് മഞ്ജു വാര്യർ

കുറ്റം ചെയ്‌തവർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. 'നീതി പൂർണമായും നടപ്പായില്ല', നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഗുഢാലോചന ആവർത്തിച്ച് മഞ്ജു വാര്യർ

Manju Warrier (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 6:39 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഗൂഢലോചന ഉണ്ടെന്ന് ആവർത്തിച്ച് നടി മഞ്ജു വാര്യർ. നീതി നടപ്പായില്ലെന്നും നടി പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക മാധ്യമം വഴിയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ പ്രതികരിച്ചത്. നീതി പൂർണമായി നടപ്പായി എന്ന് പറയാൻ ആവില്ലെന്നും താരം പ്രതികരിച്ചു. കാരണം കുറ്റം ചെയ്‌തവർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്‌തവർ അത് ആരായാലും അവർ പുറത്ത് പകൽവെളിച്ചത്തിലുണ്ട് എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാർഥ്യമാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ മഞ്ജുവാര്യര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിതയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മഞ്ജു വാര്യരുടെ പോസ്‌റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം

ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ആദരവുണ്ട്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നീതി പൂർണമായി നടപ്പായി എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല. കാരണം കുറ്റം ചെയ്‌തവർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്‌തവർ അത് ആരായാലും അവർ പുറത്ത് പകൽവെളിച്ചത്തിലുണ്ട് എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.

അവർ കൂടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലേ അതിജീവിതയ്ക്കുള്ള നീതി പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. പൊലീസിലും നിയമ സംവിധാനത്തിലും ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിനുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമാകാൻ അതു കൂടി കണ്ടെത്തിയേ തീരൂ.

ഇത് അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഓരോ മനുഷ്യർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അവർക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളിലും തെരുവിലും ജീവിതത്തിലും സധൈര്യം തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഭയപ്പാടില്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണം. ഉണ്ടായേ തീരൂ.

അന്നും ഇന്നും എന്നും അവൾക്കൊപ്പം

-മഞ്ജു വാര്യർ

MANJU WARRIER ACTRESS ASSAULT CASE KERALA ACTRESS ASSAULT CASE VERDICT MANJU WARRIER RESPONSE
മഞ്ജു വാര്യരുടെ പോസ്‌റ്റ് (Facebook)

എട്ടു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഡിസംബർ എട്ടിന് വിധി വന്നത്. നടൻ ദീലിപടക്കം പത്ത് പേരായിരുന്നു പ്രതി പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി ഹണി എം വർഗീസ് വിധിച്ചു.

ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ആസൂത്രകനും ബുദ്ധികേന്ദ്രവും നടൻ ദിലീപാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് തെളിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ എട്ടാം പ്രതിയായ നടൻ ദിലിപിനെ വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു.

വിധി കേട്ട് പുറത്ത് വന്ന ദിലീപ്, മഞ്ജു വാര്യർ ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കഥയുണ്ടായതെന്നും ഒരു സംഘം ക്രിമിനൽ പൊലീസും സംഘവും ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിച്ച് അപകീർത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആറ് പ്രതികൾക്കും 20 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.

ഒന്നാം പ്രതി എൻ എസ് സുനിൽ (പൾസർ സുനി), മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി, ബി മണികണ്‌ഠൻ, വി പി വിജീഷ്, എച്ച് സലിം (വടിവാൾ സലിം), പ്രദീപ് എന്നിവർക്കാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. 20 വർഷം തടവിന് പുറമേ 50,000 രൂപ വീതം പിഴയും പ്രതികൾ ഒടുക്കണം. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി കഠിനതടവ് അനുഭവിക്കണം.

