വടക്കേയറ്റത്തൊരു സെലിബ്രിറ്റി മണ്ഡലം; ബിജെപിക്ക് വിജയം വഴുതി മാറുന്ന മഞ്ചേശ്വരം

കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയില്‍ ബിജെപിക്കും കെ സുരേന്ദ്രനും പലകുറി നഷ്‌ടമായ മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം. യുഡിഎഫിന് മേധാവിത്തമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടര്‍മാര്‍ ഏറെയുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്ത്, ബിജെപിയും സുരേന്ദ്രനും പലതവണ കാട്ടിയ വിസ്‌മയം ഇത്തവണ ആവര്‍ത്തിക്കുമോ?

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 MANJESWAR ELECTION RESULT 2026 MANJESWAR 2026 WINNER MANJESWAR VOTE MARGIN
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 11:44 AM IST

കേരളത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം. കേരള രാഷ്‌ട്രീയ ചിത്രത്തില്‍ നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട് തീരദേശമായ മഞ്ചേശ്വരത്തിന്. സപ്‌തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയായ കാസർകോട് ജില്ലയിലായതിനാല്‍ മഞ്ചേശ്വരത്തും ഭാഷയ്‌ക്ക് പഞ്ഞമില്ല. കർണാടകയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിനാല്‍ കന്നഡയുടെ സ്വാധീനം ഏറെയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്ററുകള്‍ അത്രയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലുമാണ്.

1957ല്‍ സ്ഥാപിതമായ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തില്‍ 2,21,682 വോട്ടർമാർ ഉള്ളതായാണ് 2012ലെ കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മണ്ഡലം സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷം അതേവർഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച എം ഉമേഷ് റാവുവാണ് വിജയിച്ചത്. പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസും അതിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയും മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഭരണം പിടിച്ചു. പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മുസ്‌ലിം ലീഗും മാറിമാറി വിജയിച്ചു.

2016ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും ഉറ്റുനോക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ (യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി) പിബി അബ്‌ദുല്‍ റസാഖ്, ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലായിരുന്നു കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്നത്. 89 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അബ്‌ദുള്‍ റസാഖ് അന്ന് മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിജയിച്ചത്. റസാഖ് നേടിയത് 56,870 വോട്ടുകളാണ്. സുരേന്ദ്രനാകട്ടെ 56,781 വോട്ടുകളും നേടി.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 MANJESWAR ELECTION RESULT 2026 MANJESWAR 2026 WINNER MANJESWAR VOTE MARGIN
റസാഖിന്‍റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് 2019ല്‍ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വമ്പൻ ലീഡ് പിടിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത്. 7,923 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എംസി കമറുദ്ദീൻ വിജയിച്ചത്. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വീണ്ടും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി കെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്തെത്തി. അന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ. യുഡിഎഫില്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ എകെഎം അഷ്‌റഫ് ആയിരുന്നു എതിരാളി. 745 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ അഷ്‌റഫ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്‍റെ എംഎല്‍എ ആയി. സുരേന്ദ്രൻ നേടിയത് 65,013 വോട്ടുകളാണ്. സിപിഎം അപ്പോഴും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടർന്നു.

മഞ്ചേശ്വരത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ഫലം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നുണ്ട്. 2020 ലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡല പരിധിയിലാകെ യുഡിഎഫിന് 3334 വോട്ട് ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എകെഎം അഷ്റഫിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം 745 വോട്ടായിരുന്നു. 2024 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നേടിയത് 17258 വോട്ട് ലീഡായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെത്തുമ്പോള്‍ കളി മാറുമെന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രനും ബിജെപിയും അവകാശപ്പെടുന്നത്. എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ഥി മത്സര രംഗത്തിറങ്ങി അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയതും വിവിധ മുസ്ലീം സംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമൊക്കെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 MANJESWAR ELECTION RESULT 2026 MANJESWAR 2026 WINNER MANJESWAR VOTE MARGIN
2021 ല്‍ യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും 65000 നു മുകളില്‍ വോട്ട് നേടിയപ്പോള്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് കിട്ടിയത് 40639 വോട്ടായിരുന്നു. 2019 ല്‍ യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും 56000 ത്തിലധികം വോട്ടു പിടിച്ചപ്പോഴും ഇടതു മുന്നണിക്ക് 42565 വോട്ടായിരുന്നു. കെ ആര്‍ ജയാനന്ദ മികച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിയായതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇടതു മുന്നണിയും മികച്ച വോട്ട് നേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍ മഞ്ചേശ്വരത്ത് എന്തും സംഭവിക്കും.

ഇത്തവണയും സുരേന്ദ്രനും അഷ്‌റഫും തന്നെയായിരുന്നു നേർക്കുനേർ, ഒപ്പം കെ ആര്‍ ജയാനന്ദയും. 2016-ൽ 89 വോട്ടിനും 2021-ൽ 745 വോട്ടിനും ബിജെപിക്ക് നഷ്‌ടമായ മണ്ഡലം പിടിക്കാനാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി മഞ്ചേശ്വരത്തിന് പരിചിത മുഖമായ കെ സുരേന്ദ്രനെ ഇറക്കിയത്. ശക്തമായ മത്സരം നടന്ന വിഐപി മണ്ഡലം കൂടിയാണിത്. കെ സുരേന്ദ്രന് വിജയം ഉറപ്പിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ബിജെപിയും എൻഡിഎ മുന്നണിയും. എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലം എകെഎം അഷ്‌റഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. യഥാര്‍ഥ ഫലമാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
MANJESWAR ELECTION RESULT 2026
MANJESWAR 2026 WINNER
MANJESWAR VOTE MARGIN
K SURENDRAN MANJESWAR CONSTITUENCY

