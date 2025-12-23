രക്തേശ്വരി തെയ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി മനീഷ കൊയ്രാള; 'ബബിയ'യെ കണ്ട് അനന്തപുരം ക്ഷേത്രദർശനവും
തെയ്യക്കോലങ്ങളിലെ വൈവിധ്യവും മുഖത്തെഴുത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ഏറെ കൗതുകത്തോടെ മനീഷ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു
Published : December 23, 2025 at 6:11 PM IST
കാസർകോട്: മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മണിരത്നം ചിത്രം 'ബോംബെ'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി എത്തിയ കാസർകോടിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് മനീഷ കൊയ്രാള വീണ്ടുമെത്തി. ഇത്തവണ വെറും സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനല്ല, മറിച്ച് ഈ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും ആത്മീയ സൗന്ദര്യവും അനുഭവിച്ചറിയാനാണ് താരം എത്തിയത്.
ബോംബെ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഴയ ഓർമകൾ പുതുക്കാനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ മണിരത്നം, നായിക മനീഷ കൊയ്രാള, ഛായാഗ്രാഹകൻ രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവർ 20ന് ബേക്കൽ കോട്ടയിലെത്തിയത്.
ബേക്കലിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ തെയ്യം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ മനീഷ അത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മാതാവ് സുഷമ കൊയ്രാളയ്ക്കൊപ്പം ഉദുമ ആറാട്ടുകടവ് കണ്ണംകുളം രക്തേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടത്തിന് അവർ എത്തി. രക്തേശ്വരി തെയ്യം മുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞാടുന്നത് തൊഴുകൈകളോടെയാണ് മനീഷ കണ്ടുനിന്നത്. തെയ്യത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ താരം, തെയ്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും അടുത്ത് കാണുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തെയ്യക്കോലങ്ങളിലെ വൈവിധ്യവും മുഖത്തെഴുത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് അവർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്.
പ്രസിദ്ധമായ അനന്തപുരം പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും മനീഷ ദർശനം നടത്തി. കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാത്ത തടാകത്തിന് നടുവിലെ ക്ഷേത്രസൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച താരം, അവിടത്തെ അപൂർവ കാഴ്ചയായ ബബിയ എന്ന മുതലയെയും നേരിൽ കണ്ടു. പൂജ കഴിഞ്ഞു പൂജാരി നിവേദ്യ ചോറുമായി വിളിച്ചാൽ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഊളിയിട്ടു വരുന്ന മുതല മനീഷ എത്തുമ്പോൾ തടാകത്തിന് സമീപം വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
സിനിമാ പ്രേമികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമായ 'ബോംബെ'യിലെ പാട്ടുകൾ ചിത്രീകരിച്ച ബേക്കൽ കോട്ടയിലും സംവിധായകൻ മണിരത്നത്തിനൊപ്പം മനീഷ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ചിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത തളങ്കരയിലെ പഴയ ഹാർബറിലും അവർ എത്തി. '30 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ചിത്രീകരണ ഓർമകൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വ്യക്തമായുണ്ട്," തളങ്കരയിലെ പഴയ ഹാർബറിലിരുന്ന് അവർ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചു.
തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു 'ബോംബെ' എന്നും, ഈ മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ബോംബെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓര്മകള് പങ്കുവച്ച് ബേക്കലില് മനീഷ പറഞ്ഞിരുന്നു.
'ബോംബെ'യിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഉയിരേ' ഗാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന രംഗങ്ങള് ചിത്രീകരിച്ച ഇടമായ ബേക്കല് കോട്ടയെ വീണ്ടും സിനിമാ പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ സിനി ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബേക്കൽ റിസോർട്ട്സ് ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷനും (BRDC) കേരള ടൂറിസം വകുപ്പും സംയുക്തമായായിരുന്നു ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
