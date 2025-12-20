"ശ്രീനിവാസൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മരണമില്ല", അനുശോചനമറിയിച്ച് മണിരത്നം
ശ്രീനിവാസൻ്റെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമക്ക് വലിയ നഷ്ടമെന്ന് മണിരത്നം
Published : December 20, 2025 at 7:02 PM IST
കാസർകോട്: നടനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീനിവാസൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സംവിധായകൻ മണിരത്നം. ശ്രീനിവാസൻ്റെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമക്ക് വലിയ നഷ്ടമെന്ന് മണിരത്നം പറഞ്ഞു.
"അസാമാന്യനായ എഴുത്തുകാരനും നടനുമാണ് ശ്രീനിവാസൻ. സത്യൻ അന്തിക്കാടുമായി ചേർന്ന് മികച്ച സിനിമകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സിനിമാലോകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മരണമില്ല", മണിരത്നം പറഞ്ഞു.
ശ്രീനിവാസൻ മികച്ച എഴുത്തുകാരനാണെന്നും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധയമായിരുന്നു എന്നും മണിരത്നം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബേക്കലിൽ എത്തിയത് ആയിരുന്നു മണിരത്നം. 30 വർഷം മുമ്പ് ബേക്കൽ കോട്ടയിലാണ് ബോംബെ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയുടെ ഗാന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്.
അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രമുഖർ
‘‘ചില കലാകാരന്മാർ വിനോദിപ്പിക്കുന്നു, ചിലർ ഉണർത്തുന്നു, മറ്റു ചിലർ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീനിവാസൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. സത്യം വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരു ചിരിയിലൂടെയും, ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ള ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയിലൂടെയും. ആ അസാധാരണ പ്രതിഭയ്ക്ക് എന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആരാധകരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ആത്മാർഥമായി പങ്കുചേരുന്നു", കമൽഹാസൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Some artists entertain, some enlighten, some provoke. #Sreenivasan did it all, with a smile that carried truth and a laugh that carried responsibility. My respects to a remarkable mind. Deepest condolences to his family and admirers. pic.twitter.com/VNp9bkO7gh— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) December 20, 2025
സിനിമാ ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് നടൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ വിയോഗമെന്ന് നടി രോഹിണി അനുസ്മരിച്ചു. "ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ വിചാര, വികാരങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചത്. ശ്രീനിവാസനെ പോലെയുള്ള ഒരു നടനെയും സംവിധായകനെയും ഇനി ലഭിക്കുമോയെന്നത് സംശയമാണ്. കുറേ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ വാർത്ത തനിക്ക് വലിയൊരും ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്", രോഹിണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നടൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകന്, ഡബ്ബിങ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ്, നിര്മ്മാതാവ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അതികായനാണ് ശ്രീനിവാസൻ. മധ്യവർഗ മലയാളി ജീവിതങ്ങളെ ചലചിത്ര രൂപങ്ങളാക്കി ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ്റെ ശൈലി.
'ഓടരുതമ്മാവാ ആളറിയാം' മുതൽ 'ഞാൻ പ്രകാശനിൽ' വരെ ഈ ശൈലി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിത്യ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാകുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയം പശ്ചാത്തലമായി വരുന്ന 'സന്ദേശവും' സാമൂഹിക മാമൂലുകളോട് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന 'കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴത്തിലെ' മൊയ്തുക്കുട്ടി ഹാജിയും എക്കാലവും പുതുമ മായാതെ നിലനിൽക്കും. തളത്തിൽ ദിനേശനും ബാർബർ ബാലനും പ്രേമനും ഗോപാൽ ജിയും സന്ദേശത്തിലെ പ്രഭാകരനും മലയാള സിനിമ ഉള്ളയിടത്തോളം കാലം ശ്രീനിവാസനെ ഓർത്തുവക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കുമെന്നത് തീർച്ച.
