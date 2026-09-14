മാണി സി കാപ്പനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം; ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു
മുംബൈ സ്വദേശിയായ മലയാളി ദിനേശ് മേനോൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നടപടി
Published : September 14, 2026 at 12:10 PM IST
എറണാകുളം: ചെക്ക് കേസിൽ മുംബൈ കോടതി തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച പാലാ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, മാണി സി കാപ്പൻ, നിയമസഭാ സ്പീക്കർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് കോടതി നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി, ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദമായ മറുപടി നൽകാൻ എതിർകക്ഷികളോട് നിർദേശിച്ചു.
മുംബൈ സ്വദേശിയായ മലയാളി ദിനേശ് മേനോൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നടപടി. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഓഹരി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മാണി സി കാപ്പൻ പണം വാങ്ങിയെന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ നാല് ചെക്ക് കേസുകളിലായി 3.5 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയാണ് മുംബൈ ബോറിവാലി അഡീഷണൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ 5.30 കോടി രൂപ പിഴയടക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ലെന്നും, നാല് കേസുകളിലായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായാണ് തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
നടപടി വൈകിപ്പിക്കുന്നു
ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം രണ്ട് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ജനപ്രതിനിധിയും ഉടനടി അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. അതിനാൽ ശിക്ഷാവിധി വന്ന സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ മാണി സി കാപ്പൻ അയോഗ്യനാണെന്ന് ദിനേശ് മേനോൻ്റെ ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. വിഷയം ബോധപൂർവം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് സ്പീക്കർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സ്പീക്കർ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടയണം
ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ മാണി സി കാപ്പന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അടിയന്തരമായി തടയണമെന്നും കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, മുംബൈ കോടതിയുടെ ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ മാണി സി കാപ്പൻ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മേൽക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഇത് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
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നിലവിൽ ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിലാണ് തുടരുന്നത്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം ഇത്രയധികം വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ മാണി സി കാപ്പന് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലെന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട്. ഈ ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹൈക്കോടതി നിലപാട് അറിയിക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിലപാട് കേസിൽ നിർണായകമാകും.
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