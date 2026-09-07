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കാപ്പന് ആശ്വാസം; ചെക്ക് കേസിലെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പിൻവലിച്ച് മുംബൈ കോടതി

ചെക്ക് കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിനൊപ്പം പുറപ്പെടുവിച്ച ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് ബോറിവലി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തന്നെ പിൻവലിച്ചു.

MANI C KAPPAN cheque case cheque bounce case court cancels non bailable warrant
Mani C Kappan (FB@Mani C Kappen)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 8:57 PM IST

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കോട്ടയം: ചെക്ക് കേസിൽ മാണി സി കാപ്പനെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് മുംബൈ ബോറിവലി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി പിൻവലിച്ചു. കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിനൊപ്പം പുറപ്പെടുവിച്ച ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ടും ഒഴിവാക്കി. നിലവിൽ നാല് ചെക്ക് കേസുകളിലായി മൂന്നര വർഷം തടവും 5.30 കോടി രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഓഹരി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കേസിൽ വിധി പ്രസ്‌താവിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ബോറിവലി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇന്ന് കാപ്പൻ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായി അപേക്ഷ നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് വാറണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്. അതേസമയം തനിക്കെതിരായ ശിക്ഷാ വിധിക്കെതിരെ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി.

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അന്തിമ വിധി വന്നിട്ടില്ലെന്നും അപ്പീൽ നൽകാൻ ഒരു മാസം സമയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു മാസത്തിനകം പണം നല്‍കണമെന്നാണ് കോടതി വിധിയില്‍ പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കില്‍ മൂന്ന് മാസം കൂടി തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. മുംബൈ വ്യവസായി ദിനേശ് മേനോൻ്റെ പരാതിയിലാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പണം തട്ടിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. അതേസമയം കേസിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും മാണി സി കാപ്പന്‍ ആരോപിച്ചു.

പാലയ്‌ക്ക് അപമാനമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി

ചെക്ക് കേസിൽ പാലാ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പന് ശിക്ഷ ലഭിച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. പാലയ്‌ക്ക് അപമാനമാണെന്നും എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്‌ക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെയെന്നും ജോസ് കെ മാണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. കോടതി പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുമ്പ് കെഎം മാണി രാജി വച്ചതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജോസ് കെ മാണി ഇക്കാര്യം യുഡിഎഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം തടവ് ശിക്ഷ ഒരു വർഷമായതിനാല്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനത്തിന് ഭീഷണിയില്ല.

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TAGGED:

MANI C KAPPAN
CHEQUE CASE
CHEQUE BOUNCE CASE
COURT CANCELS NON BAILABLE WARRANT
KAPPAN CONVICTION IN CHEQUE CASE

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