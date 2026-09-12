മംഗളൂരു റെയിൽവേ മാറ്റം ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ; ട്രെയിൻ സർവീസുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ
മംഗളൂരു ഡിവിഷനിൽ തങ്ങൾ ഒരുക്കിയ റെയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ മൈസൂരു ഡിവിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു
Published : September 12, 2026 at 7:09 AM IST
കാസർകോട്: ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽനിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേയുടെ മൈസൂരു ഡിവിഷനിലേക്ക് മംഗളൂരു മേഖലയെ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരു ഡിവിഷനുകളിലെയും ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർമാർ സംയുക്ത ചർച്ച നടത്തി. ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ അധികാരപരിധി നിലവിൽ വരുമെങ്കിലും ട്രെയിൻ സർവീസുകളെയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മംഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് ചര്ച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത്. അധികാരപരിധി സംബന്ധിച്ച മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപായി ആവശ്യമായ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഏകോപന നടപടികളും നേരത്തെതന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
പാലക്കാട് ഡിആർഎം മധുകർ റോട്ട്, മൈസൂരു ഡിആർഎം മുദിത് മിത്തൽ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ഡിവിഷനുകളിലെ മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഓപ്പറേഷൻസ്, കൊമേഴ്സ്യൽ, എൻജിനീയറിങ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. അധികാരപരിധിയിലുണ്ടായ മാറ്റം മൂലം ഉയരുന്ന പ്രവർത്തന ഏകോപനം, ആസ്തികൾ, രേഖകൾ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തിയത്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തും
ഈ മാറ്റം മൂലം റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ തടസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡിആർഎംമാർ വ്യക്തമാക്കി. മംഗളൂരു ഡിവിഷനിൽ തങ്ങൾ ഒരുക്കിയ റെയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ മൈസൂരു ഡിവിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മംഗളൂരു മേഖലയിൽ ട്രെയിൻ പരിപാലനത്തിനായി പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബണ്ടർ ഗുഡ്ഷെഡ് ബല്ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പോയായി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇതിൽപ്പെടും. കേരളത്തിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്ന 20 ജോഡി ട്രെയിനുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് മംഗളൂരുവിലെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
ഷൊർണൂർ ജങ്ഷനിലുള്ളത് താരതമ്യേന ചെറിയൊരു സൗകര്യം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ സ്വന്തം അധികാരപരിധിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോച്ചിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് വരെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ മൈസൂരു ഡിവിഷനോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ബല്ലാസ്റ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ബല്ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും സമയം ആവശ്യമായി വരും. സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയ റെയിൽവേ സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രക്കാരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നതിനാൽ, മൈസൂരു ഡിവിഷൻ ഈ അഭ്യർഥന അംഗീകരിച്ചതായാണ് സൂചന.
ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ
റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ വിന്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെയിൽവേ ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കും. സതേൺ റെയിൽവേയിൽ തുടരാനോ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലേക്ക് മാറാനോ ഉള്ള അവസരം ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർമാർ വ്യക്തമാക്കി. യോഗത്തിനുശേഷം സതേൺ റെയിൽവേ മസ്ദൂർ യൂണിയൻ, ദക്ഷിൺ റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് സംഘ് എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർമാരെ കണ്ട് സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചു. ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം അനിവാര്യമാണെന്നും, ഏത് സോണിൽ ചേരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂണിയനുകളെ അറിയിച്ചു.
പാലക്കാടിന് തിരിച്ചടി
പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ്റെ റെയിൽവേ ഭൂപടം മാറാൻ ഇനി 20 ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇനി പ്രധാന റെയിൽപാതയിൽ മംഗളൂരു ഉണ്ടാകില്ല. പോത്തന്നൂർ മുതൽ മംഗളൂരു വരെയുള്ള 398 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രധാന പാത ഇനി ഉള്ളാൾ വരെ മാത്രമായി ചുരുങ്ങും.
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പാലക്കാട് റൂട്ട് മാപ്പിൽ ഇനി ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ റെയിൽപാത കാണില്ല. കേരളത്തിലെ ആറ് ജില്ലകളും മാഹിയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയും മാത്രമാകും അതിർത്തിയിൽ വരിക. പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന മംഗളൂരു സെൻട്രലും 13 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ കയറുന്ന മംഗളൂരു ജങ്ഷനും ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ മൈസൂരു ഡിവിഷനാണ് വരുമാനം നൽകുക. ഇത് പാലക്കാട് ഡിവിഷന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും.
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