മംഗളൂരു ഇനി മൈസൂരു ഡിവിഷനിൽ; ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുമായുള്ള നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട ബന്ധം അവസാനിച്ചു
റെയിൽവേ ബോർഡ് ഓഗസ്റ്റ് 21ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 28, 29 തീയതികളിലെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച തന്നെ പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണം മൈസൂരുവിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു
Published : October 1, 2026 at 8:05 AM IST
കാസർകോട്: ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുമായി മംഗളൂരുവിനുണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട ബന്ധം അവസാനിച്ചു. മംഗളൂരു റെയിൽവേ ശൃംഖലയെ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ മൈസൂരു ഡിവിഷനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണം ഇന്ന് മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി മൈസൂരു ഡിവിഷന് കീഴിലാകും.
റെയിൽവേ ബോർഡ് ഓഗസ്റ്റ് 21ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 28, 29 തീയതികളിലെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച തന്നെ പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണം മൈസൂരുവിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ അതിർത്തി പാഡിലിൽ നിന്ന് ഉള്ളാലിലേക്ക് മാറും. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ അതിർത്തി ഉള്ളാൽ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടുമുൻപ് അവസാനിക്കും. മംഗളൂരു സെൻട്രൽ, മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ ടെർമിനലുകൾ, ഗുഡ്സ് ഷെഡ്, മാർഷലിങ് യാർഡുകൾ, 38 കിലോമീറ്റർ പാത എന്നിവയാണ് പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയത്.
വിഭജന തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ സെപ്റ്റംബർ 21ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തീരുമാനം മാറ്റാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി, 2014 മുതൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ റെയിൽവേ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
മൈസൂരു ഡിവിഷനൽ റെയിൽവേ മാനേജർ മുദിത് മിത്തൽ, എഡിആർഎം ഷമ്മാസ് ഹമീദ്, പാലക്കാട് ഡിവിഷനൽ റെയിൽവേ മാനേജർ മധുകർ റോട്ടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭരണകൈമാറ്റം നടന്നത്. ഉള്ളാൾ, പനമ്പൂർ, തൊക്കൂർ, ബന്തർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ചരക്കുഗതാഗതത്തിനുള്ള പരിശീലനം മൈസൂരു ഡിവിഷനിലെ ലോക്കോപൈലറ്റുമാർ ആരംഭിച്ചു. മംഗളൂരു സെൻട്രൽ, മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഷണ്ടിങ് അടക്കം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ഇവർ ഏറ്റെടുക്കും.
മംഗളൂരു കോച്ച് ഡിപ്പോയിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകളിലോ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലോ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയും ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് പാഡിലിൽ നിന്ന് ഉള്ളാലിലേക്ക് മാറും. ടിക്കറ്റ് പരിശോധകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മതിയായ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ മെക്കാനിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെ മാറ്റം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
ലോക്കോപൈലറ്റ്, ട്രെയിൻ മാനേജർ എന്നിവരുടെ ക്രൂ ഡിപ്പോ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് മാറ്റും. ഉള്ളാളിലെ റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടിആർഡി ഡിപ്പോ കുമ്പളയിലേക്കും മാറ്റും. സെപ്റ്റംബർ 23ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മംഗളൂരു ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് 10 സെറ്റ് ചരക്ക് ട്രെയിൻ ക്രൂവിനെ കണ്ണൂരിലേക്കും 28 സെറ്റിനെ കോഴിക്കോട്ടേക്കും മാറ്റിയിരുന്നു. 10 ട്രെയിൻ മാനേജർമാരെ കണ്ണൂരിലേക്കും ഒൻപത് പേരെ കോഴിക്കോട്ടേക്കും പുനർവിന്യസിച്ചു.
പാലക്കാടിന് കനത്ത നഷ്ടം
വിഭജനത്തോടെ പാലക്കാട് ഡിവിഷന് പ്രതിവർഷം 1650 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ന്യൂ മംഗളൂരു തുറമുഖത്തുനിന്നുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗത വരുമാനം, ബന്തറിലെ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോകൾ, പിറ്റ്ലൈനുകൾ, സ്റ്റേബ്ലിങ് ലൈനുകൾ, ബല്ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പോ എന്നിവ നഷ്ടമാകും. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ഡിവിഷനുകളിലൊന്നായി പാലക്കാട് മാറും.
പോത്തന്നൂർ മുതൽ മംഗളൂരു വരെയുള്ള 398 കിലോമീറ്റർ പ്രധാന പാതയിൽ ഇനി മംഗളൂരു ഉണ്ടാകില്ല. പാലക്കാടിൻ്റെ റൂട്ട് ദൈർഘ്യം 582.70 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 539 കിലോമീറ്ററായി ചുരുങ്ങും. മംഗളൂരുവിൽ യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ഇരുപതോളം ട്രെയിനുകളുടെ പരിപാലനത്തിനും പുതിയ സർവീസുകൾക്കുമായി കുറച്ചുകാലം മൈസൂരു ഡിവിഷനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. അതേസമയം മലബാർ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ടെർമിനൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ തയാറായേക്കും. വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റേഷനുകളും ഭൂമിയും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ തേടും.
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മംഗളൂരു സെൻട്രൽ
1860ൽ നിർമാണം ആരംഭിച്ച മദ്രാസ്-മംഗളൂരു പാത അവസാനിക്കുന്ന മംഗളൂരു സെൻട്രൽ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ചുരുക്കം ചില ഡെഡ്-എൻഡ് ടെർമിനലുകളിൽ ഒന്നാണ്. 1907ൽ മദ്രാസ് റെയിൽവേ കമ്പനിയാണ് മംഗളൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുറന്നത്. മദ്രാസിൽ നിന്ന് 550 മൈൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ നാഴികക്കല്ല് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. 1908ൽ സതേൺ മറാഠ റെയിൽവേ ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു.
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മലബാർ, ദക്ഷിണ കാനറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് മദ്രാസിലേക്ക് കുടിയേറാനും മംഗളൂരു ടൈലുകൾ ലോകമെമ്പാടും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഈ പാത സഹായിച്ചു. 1915ൽ കങ്കനാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഇന്നത്തെ മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ. കൊങ്കൺ പാതയും മംഗളൂരു-ബെംഗളൂരു ഘട്ട് പാതയും വന്നതോടെയാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറിയത്. 2007ലാണ് മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്. 2023നും 2025നും ഇടയിൽ ഇവിടെ വിപുലമായ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.
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