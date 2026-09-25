അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിപ്പിച്ചു, വായിൽ തുണി തിരുകി ബെൽറ്റുകൊണ്ട് അടി; മംഗളൂരുവിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിക്ക് നേരേ ക്രൂരമായ റാഗിങ്
മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒമ്പത് മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ മംഗളൂരു സൗത്ത് പൊലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.
Published : September 25, 2026 at 4:02 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ മംഗളൂരു പാണ്ഡേശ്വരത്തുള്ള സ്വകാര്യ കോളജിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിക്ക് നേരെ വിദ്യാർഥികളുടെ ക്രൂരമായ റാഗിംഗ്. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ 19 വയസുകാരനായ ഒന്നാം വർഷ ബി ബി എ വിദ്യാർഥിക്കും സഹപാഠിക്കുമാണ് സീനിയർ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായ ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. സംഭവത്തിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിൽ ഒമ്പത് മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ വധശ്രമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ നിയമലംഘനം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി മംഗളൂരു സൗത്ത് (പാണ്ഡേശ്വർ) പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
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സെപ്റ്റംബർ 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കോളേജിന് പുറത്തുകൂടി നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിയെയും സഹപാഠിയെയും മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ ബലമായി ബൈക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഒരു മുറിയിൽ തടങ്കലിൽ വച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിപ്പിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. പീഡനത്തിനിടെ കുട്ടികൾ ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ വായിൽ തുണി തിരുകി ബെൽറ്റുകളും വസ്ത്രങ്ങൾ തൂക്കുന്ന ഹാങ്കറുകളും ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. ഈ അമാനുഷിക ദൃശ്യങ്ങൾ അക്രമികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയതായും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മലിനജലം തലയിലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊലവിളി ഭീഷണി
മർദനമേറ്റ് അവശരായ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ മലയാളി വിദ്യാർഥിയും സുഹൃത്തും കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അഴുക്കുവെള്ളമാണ് അക്രമികൾ കൊണ്ടുകൊടുത്തത്. ഇത് കുടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ അഴുക്കുവെള്ളം വിദ്യാർഥികളുടെ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ചു. സംഭവം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിനുറുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ഈ ക്രൂരപീഡനം തുടർന്നു. പിന്നീട് കോളജിൽ തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ഷേവ് ചെയ്തും ഷൂ ധരിക്കാതെയും മാത്രമേ ക്ലാസിൽ വരാവൂ എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയച്ചത്.
വിദ്യാർഥി നാട്ടിലെത്തി മാതാപിതാക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ മംഗളൂരുവിൽ തിരിച്ചെത്തി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡി അറിയിച്ചു. നാസിദ് അമീർ, ആദിൽ എം, അർഷാക്, അനീഷ്, ഉവൈസ്, രോഹൻ രമേശ്, ആദിൽ വി പി, റൈഹാൻ എം പി, ഷിനാസ് എന്നീ 9 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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