തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തില് കുടുങ്ങിയ ഉദ്ഘാടനങ്ങള്, പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നേരത്തെയാക്കി വീണ, ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനവും സഞ്ജുവിനെ ആദരിക്കലും ത്രിശങ്കുവില്
മംഗലപുരം ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ മുഖ്യ മന്ത്രി നിര്വഹിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല് പരിപാടി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെ ആദരിക്കലും മാറ്റി.
Published : March 15, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 8:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഞായറാഴ്ച ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെ കുരുക്കിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. നാളെയോ മറ്റെന്നാളോ മാത്രമാണ് സര്ക്കാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികള് ഇന്നും നാളെയുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് വാര്ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചതോടെ അഞ്ച് മണിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടി മൂന്ന് മണിയിലേക്ക് ആക്കി. മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിന്റെ മണ്ഡലമായ ആറന്മുളയിലാണ് ഈ സംഭവം.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപനം വരുമെന്ന വാർത്ത വന്നതിടെ ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ
കോഴഞ്ചേരി പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നേരത്തെ ആക്കിയത്.
തിരുവല്ല - കുമ്പഴ റോഡിൽ കോഴഞ്ചേരിയിൽ പഴയ പാലത്തിന് സമാന്തരമായി പണിത പുതിയ പാലത്തിന്റെ സമീപ പാതയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പടിക്കൽ നിന്ന് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ മന്ത്രി വീണാജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഷോയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രി പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു പോസ്റ്ററും അപ്രോച്ച് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം എന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്ററും പ്രചരിച്ചത് ആശയ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം മറ്റ് ചില പദ്ധതികളും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പോസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പാലത്തിന്റെ സമീപ പാത തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ സ്പാനിനു മുകളിലുള്ള ആർച്ചിന്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ പാലം ഗതാഗതത്തിന് തയ്യാറാകാൻ വൈകുമെന്നാണ് നേരത്തെ വാർത്തകൾ വന്നത്. അപ്രോച്ച് റോഡ് മാത്രമാണ് പൂർത്തി ആയതെന്നും പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തി ആയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് സിപിഎം കോഴഞ്ചേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരിച്ചത്. പാലത്തിന്റെ പെയിന്റിങ് പണി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളുവെന്നാണ് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം വിശദീകരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നാളെയൊരു ഉദ്ഘാടനവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ (മാര്ച്ച് 16) വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചടങ്ങിൽ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച സഞ്ജു സാംസണിനെ കെ.സി.എ ആദരിക്കുമെന്നും നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില് വന്നതിനാല് ഈ പരിപാടി അനിശ്ചിത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് പരിപാടി മുന് നിശ്ചയപ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് രാത്രി വൈകിയിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അത്യാധുനിക എൽ.ഇ.ഡി ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. അബ്ദു റഹ്മാൻ നിർവഹിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംഘട്ട വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിക്കുന്ന കെ.സി.എ സ്റ്റേറ്റ് അക്കാദമിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കും. ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ നിർവഹിക്കും.
കെ.സി.എ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത് വി. നായർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എം.എൽ.എമാരായ വി. ശശി, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, മംഗലപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീചന്ദ് എസ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജീന ബാബു, കെ.സി.എ സെക്രട്ടറി വിനോദ് എസ്. കുമാർ, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. അതേസമയം തെരഞ്ഞെുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില് വന്നതോടെ പരിപാടിയില് ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങള് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിരീക്ഷകര് പറയുന്നു.
45 കോടി, പത്തേക്കർ, അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ
പത്തേക്കർ ഭൂമിയിൽ 45 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, പവലിയൻ സമുച്ചയം, അത്യാധുനിക ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് സംവിധാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണിത്.
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്റ്റേഡിയങ്ങളില് ഫ്ളഡ്ലൈറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫൈ (ഫിലിപ്സ്) ആണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിര്മാണ കമ്പനി. തൃശൂര് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മെര്ക്കുറി ഇലക്ട്രിക്കല് കോര്പറേഷന് ആണ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് കോണ്ട്രാക്ടര് ബിസിസിഐയുടെ ലൈറ്റിങ് കണ്സള്ട്ടൻ്റായ ലൈറ്റിങ് എന്വിറോണ്മെൻ്റ് ഡിസൈന്സിന്റെ മേല്നോട്ടത്തിലാണ് ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് സംവിധാനം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. പ്രമുഖ ആര്ക്കിടെക്ട് ഷിബു അബൂസലിയാണ് സ്റ്റേഡിയം ഡിസൈന് ചെയ്രതിരിക്കുന്നത്.കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മംഗലപുരം മാതൃകയില് സ്റ്റേഡിയങ്ങള് നിര്മിക്കുമെന്ന് കെസിഎ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത് വി നായര് പറഞ്ഞു.
ഏതായാലും പുതുപുത്തന് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നടക്കുമോയെന്ന് കണ്ടറിയാം.
