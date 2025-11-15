Bihar Election Results 2025

മണ്ഡല മകര വിളക്ക് തീര്‍ഥാടനം; ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും

ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും. മണ്ഡല മകര വിളക്ക് തീര്‍ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. പുതിയ മേല്‍ശാന്തിയായി ഇഡി പ്രസാദും മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തിയായി എംജി മനുവും നാളെ സ്ഥാനമേല്‍ക്കും.

Published : November 15, 2025 at 9:29 AM IST

പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല മകര വിളക്ക് തീര്‍ഥാടനത്തിനായി ശബരിമല നട നാളെ (നവംബര്‍ 16) തുറക്കും. നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് നട തുറക്കുക. പുതിയ മേല്‍ശാന്തിയായി ഇഡി പ്രസാദും മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തിയായി എംജി മനുവും നാളെ സ്ഥാനമേല്‍ക്കും. അതേസമയം ഇന്ന് ചുമതലയേല്‍ക്കുന്ന നിയുക്ത ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് ജെ.ജയകുമാര്‍ ഐഎഎസും നാളെ സന്നിധാനത്തുണ്ടാകും.

മകര വിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയില്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ദിവസവും 90,000 പേര്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.

എ.പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും: അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്‍ണ കൊള്ള കേസില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കേസില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഹാജരായില്ലെങ്കില്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ലെടുക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ പത്മകുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയ പരിധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ നോട്ടിസ് അയക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ തീരുമാനം.

അതേസമയം സ്വര്‍ണ കൊള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കാന്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. സ്‌പെഷല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ടീം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇഡി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസില്‍ പ്രഥമ ദൃഷ്‌ടിയില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ നിരോധന നിയമം നിലനില്‍ക്കുമെന്നാണ് ഇഡി (എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ്) വിലയിരുത്തല്‍.

ശാസ്‌ത്രീയ പരിശോധന 17ന്: ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ശാസ്‌ത്രീയ പരിശോധന നവംബര്‍ 17ന് നടക്കും. ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2019ല്‍ നടന്നിട്ടുള്ള സ്വര്‍ണ കൊള്ളയുടെ വ്യാപ്‌തി നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനായാണ് പരിശോധന. ഇതിനായി ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ശാസ്‌ത്രീയ പരിശോധന നടത്താൻ അനുവാദം തേടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നവംബര്‍ ആദ്യം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

കൂടാതെ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഉപരിതല വിസ്‌തീര്‍ണം അളക്കാനും ദ്വാരപാലക പ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്നും വാതിൽ കട്ടിളകളിൽ നിന്നും ചെമ്പിന്‍റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഈ സാമ്പിളുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്‌ടിവിറ്റി, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്, മൈക്രോസ്ട്രക്‌ചർ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിശകലനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ നവംബർ 15ന് മുമ്പ് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘം തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ആചാരപ്രകാരം ശ്രീകോവിലിന് സമീപം ശാസ്‌ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവാനുജ്ഞ തേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പരിശോധനകൾ നവംബർ 17ലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

