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പടവുകൾ കയറി ഇറങ്ങി വലഞ്ഞ് ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും; മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ലിഫ്റ്റ് നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ

മാസങ്ങളായി ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. നിരന്തരം പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടും പരിഹാരമില്ല. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും.

WAYANAD MANANTHAVADY CIVIL STATION MINI CIVIL STATION LIFT ISSUE LIFT COMPLAINT LIFT ISSUE COMPLAINT
wayanad manathavady civil station lift complaint (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 7:10 PM IST

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വയനാട്: മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ. പ്രവർത്തന രഹിതമായ ലിഫ്റ്റ് മൂലം ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും ഏറെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരും വയോധികരും രോഗികളും അടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസവും പടവുകൾ കയറി ഇറങ്ങി വലയുന്നത്. അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി മടുത്തതോടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.

മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടമാണ് അധികൃതരുടെ അവഗണന മൂലം ജനങ്ങളെ മാസങ്ങളായി വലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ഓഫീസ് തുടങ്ങി പൊതുജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന 17ഓളം സർക്കാർ ഓഫീസുകളാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 200 ഓളം ജീവനക്കാരും ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആവശ്യക്കാരുമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി ഇവിടുത്തെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.

പടവുകൾ കയറി ഇറങ്ങി വലഞ്ഞ് ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും; മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ലിഫ്റ്റ് നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ (ETV Bharat)

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ലിഫ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ തകരാറിലാകുന്നത് ഇവിടെ പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളായി ഇത് പൂർണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാരും സർവീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവരുമാണ്. കെട്ടിടത്തിൽ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നിലവിലുള്ളതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഓഫീസുകളിലെത്താൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഹൃദ്രോഗികളടക്കമുള്ളവർ വലിയ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധി നേരിട്ടാണ് മുകളിലത്തെ നിലകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത്.

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ജില്ലാ കലക്‌ടർ, ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവർക്കൊക്കെ നിരന്തരം പരാതി നൽകിയിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു പരാതിയെന്ന് ജീവനക്കാരൻ ജീവൻ പറഞ്ഞു.

"ഇതിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് വരാനുണ്ട്. ആ പണം വന്നാൽ മാത്രമെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകൂ എന്നാണ് അധികാരികൾ തരുന്ന മറുപടി. നിരന്തരം പരാതികൾ കൊടുത്ത് അവസാനം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇനിയുള്ള ഏക പ്രതീക്ഷ. ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന ജനങ്ങളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിത്യേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും.

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TAGGED:

WAYANAD MANANTHAVADY CIVIL STATION
MINI CIVIL STATION LIFT ISSUE
LIFT COMPLAINT
LIFT ISSUE COMPLAINT
WAYANAD CIVIL STATION LIFT ISSUE

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