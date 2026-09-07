ETV Bharat / state

'അമ്മേ ..മാതാവേ'; മണർകാട് പള്ളിയിൽ തിരുനട തുറന്നു, പ്രധാന തിരുനാൾ നാളെ

ആഗോള മരിയന്‍ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രമായ മണര്‍കാട് കത്തീഡ്രലില്‍ നട തുറന്നു.

MANARCAD CATHEDRAL ST MARY’S YAKOBAYA SYRIAN CATHEDRAL MANARCAD PERUNNAL ettu nombu perunnal nadathurakkal
Manarcadu Cathedral (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ഒരു വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. മണര്‍കാട് കത്തീഡ്രലില്‍ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തിരുനട തുറന്നു. പ്രധാന തിരുനാൾ നാളെ. എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നട തുറന്നത്. ദൈവമാതാവിൻ്റെയും ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെയും ഛായചിത്രം ദർശിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് .

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിലെ എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാൾ നോമ്പിൻ്റെ 7-ാം ദിനത്തിലാണ് നട തുറക്കുക. നാളെയാണ് പ്രധാന പെരുന്നാൾ. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് പ്രദക്ഷിണം നേർച്ച വിളമ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ശേഷം സെപ്‌റ്റംബർ 14ന് നട അടയ്ക്കും.

മാതാവിൻ്റെയും ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെയും ഛായാചിത്രം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് പൊതുദർശനത്തിനായി തുറക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30ന് നടന്ന മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയ്ക്ക് ശ്രേഷ്‌ഠ കാതോലിക്കാ മോർ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവാ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. കുറിയാക്കോസ് മോർ തെയോഫിലോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത സഹകാർമ്മികത്വം നൽകി. നടതുറക്കലിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങാണ് പന്തിരുനാഴി ഘോഷയാത്ര. പള്ളിമേടയിലെ പ്രാർഥനകൾക്ക് ശേഷം തൂക്കുവിളക്കിൽ നിന്ന് വൈദികൻ തീ പകർന്ന നെയ് നിറച്ച പന്തിരുനാഴി വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്ര ആഘോഷപൂർവം പുറപ്പെട്ടു.

നടതുറക്കൽ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ന് രാത്രി 7:30ന് കരോട്ടെ പള്ളി ചുറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ആകാശവിസ്‌മയം ഉണ്ടായിരിക്കും. 15 ടൺ അരി, 15 ടൺ ശർക്കര, 12 ടൺ തേങ്ങ, 90 ലിറ്റർ നെയ്, ഏലയ്ക്ക- ജീരകം-ചുക്ക് എന്നിവ നൂറു കിലോ എന്നിങ്ങനെയാണ് മണർകാട്‌ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ കറിനേർച്ചയായ പാച്ചോറിൻ്റെ ചേരുവകൾ. പ്രധാന പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയ്ക്ക് മൈലാപ്പുർ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഐസക് മോർ ഒസ്‌താത്തിയോസ് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. തുടർന്ന് കരോട്ടെ പള്ളി ചുറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണവും ആശീർവാദവും നടക്കും. വൈകുന്നേരം മൂന്നിന് നടക്കുന്ന നേർച്ചവിളമ്പോടെ ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ ചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കും. സ്ലീബാ പെരുന്നാൾ ദിനമായ 14ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് സന്ധ്യാപ്രാർഥനയോടെ നടയടയ്ക്കും.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മണർകാട് കത്തീഡ്രൽ

കോട്ടയം മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രൽ എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസാചാരങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ഘോഷയാത്രകളുടെയും പേരിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ്. പള്ളിയുടെ ഹൈക്കലയിലെ കല്ലുകളിലുള്ള പുരാതന ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ പള്ളിക്ക് ഏകദേശം 1000 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആ കാലത്ത് മുളകൊണ്ടും പായകൊണ്ടും നിർമിച്ചതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദേവാലയം. പിന്നീട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇത് നവീകരിക്കുകയും പുനർനിർമിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 8 വരെ നടക്കുന്ന എട്ടുനോമ്പ് ആചരണവും പെരുന്നാളും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ്. എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏഴാം ദിവസം നടത്തുന്ന 'നടതുറക്കൽ' ചടങ്ങും കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം ദർശിക്കലും വളരെ പ്രശസ്‌തമാണ്. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമായ 'വിശുദ്ധ സൂനോറോ' ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മലങ്കര സഭയിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ തിരുശേഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

Also Read: 700 തൊട്ട് കറുത്ത പൊന്ന്; മരങ്ങൾക്ക് പകരം ഇനി കോൺക്രീറ്റ്, 'ഹൈടെക്' കുരുമുളക് കൃഷിയിലേക്ക് വയനാടൻ കർഷകർ

TAGGED:

MANARCAD CATHEDRAL
ST MARY’S YAKOBAYA SYRIAN CATHEDRAL
MANARCAD PERUNNAL
ETTU NOMBU PERUNNAL NADATHURAKKAL
HISTORIC RITES AT MANARCAD CHURCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.