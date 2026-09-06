ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആധ്യാത്മിക ഘോഷയാത്ര; മണർകാട് കത്തീഡ്രലിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നടതുറക്കൽ നാളെ
നാളെ രാവിലെ 11.30ന് മധ്യാഹ്ന പ്രാർഥനയെ തുടർന്ന് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കാ മോർ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവായുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിലാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നടതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുക
Published : September 6, 2026 at 6:59 PM IST
കോട്ടയം: മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിലെ എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് കുരിശുപള്ളികളിലേക്ക് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ റാസ നടന്നു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആധ്യാത്മിക ഘോഷയാത്രയായാണ് മണർകാട് കത്തീഡ്രലിലെ റാസ അറിയപ്പെടുന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് മുത്തുക്കുടകളും നൂറുകണക്കിന് പൊൻ-വെള്ളിക്കുരിശുകളും കൊടികളും വെട്ടുക്കുടകളുമായി വിശ്വാസസഹസ്രങ്ങൾ റാസയിൽ അണിചേർന്നു.
ഉച്ചനമസ്കാരത്തെ തുടർന്ന് മുത്തുക്കുടകൾ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന് അംശവസ്ത്രധാരികളായ വൈദികർ പ്രാർഥനകൾക്ക് ശേഷം പള്ളിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി. കൽക്കുരിശിലെ ധൂപപ്രാർഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വൈദികർ റാസയിൽ അണിചേർന്നത്. കണിയാംകുന്ന്, മണർകാട് കവല എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുരിശിൻ തൊട്ടികളും കരോട്ടെ പള്ളിയും ചുറ്റി മൂന്നര കിലോമീറ്ററിലേറെ സഞ്ചരിച്ചാണ് റാസ തിരികെ വലിയപള്ളിയിലെത്തിയത്. വിശ്വാസികളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് റാസ നടന്നത്.
നാളെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നടതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷ
നാളെ രാവിലെ 11.30ന് മധ്യാഹ്ന പ്രാർഥനയെ തുടർന്ന് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കാ മോർ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവായുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നടതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുക. കത്തീഡ്രലിൻ്റെ പ്രധാന മദ്ബഹായിലെ ത്രോണോസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെയും ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെയും ഛായാചിത്രം പൊതുദർശനത്തിനായി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് നടതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷ.
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നടതുറക്കലിന് ശേഷം കറിനേർച്ചയ്ക്കുള്ള പന്തിരുനാഴി ഘോഷയാത്ര നടക്കും. വൈകിട്ട് 8.30ന് കരോട്ടെ പള്ളി ചുറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണവും നടക്കും. രാത്രി 10ന് പരിചമുട്ടുകളിയും മാർഗംകളിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. രാത്രി 12ന് കറിനേർച്ച വിതരണം നടക്കും.
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മണർകാട് കത്തീഡ്രൽ
കോട്ടയം മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രൽ എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസാചാരങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ഘോഷയാത്രകളുടെയും പേരിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ്. പള്ളിയുടെ ഹൈക്കലയിലെ കല്ലുകളിലുള്ള പുരാതന ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ പള്ളിക്ക് ഏകദേശം 1000 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആ കാലത്ത് മുളകൊണ്ടും പായകൊണ്ടും നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദേവാലയം. പിന്നീട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇത് നവീകരിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 8 വരെ നടക്കുന്ന എട്ടുനോമ്പ് ആചരണവും പെരുന്നാളും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ്.
എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏഴാം ദിവസം നടത്തുന്ന 'നടതുറക്കൽ' ചടങ്ങും കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം ദർശിക്കലും വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമായ 'വിശുദ്ധ സൂനോറോ' ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മലങ്കര സഭയിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ തിരുശേഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
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