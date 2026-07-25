മരണം ഏതുമാകട്ടെ! ചങ്കിടിപ്പില്ലാതെ ചിത്രം പകര്ത്തും, മോര്ച്ചറി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില് ബിജു താണ്ടിയത് 33 വര്ഷങ്ങള്
കുനിയിൽ ആയിഷ വധക്കേസ്, കുഴിനിലം ഇരട്ടക്കൊല... ഭയമില്ലാതെ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ പകര്ത്തും, പൊലീസ് ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികളില് പ്രധാനിയായി മോര്ച്ചറി ഫോട്ടോഗ്രാഫര് ബിജു.
Published : July 25, 2026 at 5:56 PM IST
വയനാട്: മരണത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയ്ക്കിടയിലും മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പകരുന്ന ജീവിതം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ക്യാമറയുമായി 33 വർഷം പിന്നിടുകയാണ് വയനാട് മാനന്തവാടിയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബിജു. തൊഴിൽ മാത്രമല്ല, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുകയാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ.
പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് (പ്രേത പരിശോധന) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മോർച്ചറികളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി എത്തുന്ന മാനന്തവാടി ബിന്ദു സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ ബിജുവിൻ്റെ യാത്ര മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പിന്നിട്ടു. പതിനെട്ടാം വയസിൽ പിതാവിനൊപ്പമാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. പിതാവിൻ്റെ മരണ ശേഷവും ആ ഉത്തരവാദിത്വം മുടങ്ങാതെ തുടരുകയാണ്.
കുനിയിൽ ആയിഷ വധക്കേസ്, കുഴിനിലം ഇരട്ടക്കൊല, ഇണ്ടിയേരിക്കുന്ന് ഇരട്ടക്കൊല, കാട്ടിക്കുളം ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ വധക്കേസ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമാദ കേസുകളുൾപ്പെടെ പതിനായിരത്തിലധികം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളിൽ ബിജു ക്യാമറയുമായി സാക്ഷിയായി. പ്രമാദമായ നിരവധി കേസുകളില് പൊലീസിൻ്റെ ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ബിജു പറയുന്നു. 33 വര്ഷമായി പൊലീസിൻ്റെ ഇന്ക്വസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി സേവനം തുടരുന്നുവെന്നും ബിജു പറഞ്ഞു. "അച്ഛന് പകര്ന്ന് തന്ന തൊഴില് ഇപ്പോഴും ഞാന് പിന്തുടരുന്നു. ഇന്ക്വസ്റ്റിനപ്പുറം ഇതൊരു സേവനമായിട്ടാണ് ഞാന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്" ബിജു വ്യക്തമാക്കി.
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ഈ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് നിർധനരായ രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതും ബിജുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം പകരാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം. മാനന്തവാടി ആശുപത്രിയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫര് ബിജു സേവനരംഗത്തെ ഒഴിച്ചു കൂടനാവാത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് നൗഷാദ് പറയുന്നു. താന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങള് പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാനും താത്പര്യപ്പെടാത്ത ആളാണ് ബിജുവെന്നും പ്രതികരണം.
"മോര്ച്ചറിയില് വരുന്ന മൃതദേഹങ്ങളടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോള് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ ഫീസ് പോലും ബിജു എനിക്ക് തരുന്നു. ആശുപത്രിയില് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവര്ക്ക് നല്കാന് പറയുന്നതാണ് പതിവ്. മരുന്ന് വാങ്ങാന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്കോ അല്ലെങ്കില് ഭക്ഷണം വാങ്ങാന് ബുദ്ധമുട്ടുന്നവര്ക്കോ ഈ പണം നല്കാന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബിജു തൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നത്. മുപ്പത് വര്ഷമായി അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു മുടക്കവും വരുത്താതെ ചെയ്യുന്നുവെന്നും" നൗഷാദ് പറഞ്ഞു.
മോർച്ചറിയിലെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് ഒരു പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പും ബിജു നൽകുന്നുണ്ട്. അടുത്തകാലത്തായി ആദിവാസി മേഖലകളിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലും ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി കാണുന്നുവെന്നും, ഇതിനെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് അധികൃതരും സമൂഹവും ഒരുമിച്ച് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. "ഈ അടുത്തകാലത്തായി ആത്മഹത്യ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണെണ്. ഗോത്ര വര്ഗത്തില്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടുതലായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അധികാരികള് ഇക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എത്രയും വേഗം നടപടിയെടുക്കണം "അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു
മരണത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരിക്കാം ബിജു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം സമൂഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഈ 33 വർഷത്തെ സേവനം തെളിയിക്കുന്നു.
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