ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനം; ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം, പ്രമേയം പസാക്കി മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം മലയോര ജനതയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
Published : September 25, 2026 at 8:11 PM IST
വയനാട്: ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന് ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട് മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കി. ആറാം കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ സംസ്ഥാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണമായും അവഗണിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം മലയോര ജനതയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഭരണസമിതി.
കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഏഴാമത് ഇഎസ്എ കരട് വിജ്ഞാപനം അഞ്ചാമത് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ തനിപ്പകർപ്പാണെന്നാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ആരോപണം. ആറാം കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അന്തിമ ശുപാർശയോ കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജില്ലയിലെ 13 വില്ലേജുകൾ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ, മാനന്തവാടി ബ്ലോക്കിലെ പേരിയ, തൊണ്ടർനാട്, തിരുനെല്ലി, തൃശ്ശിലേരി വില്ലേജുകളുടെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതിയായ 361 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 246 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ വരികയാണ്. ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, തോട്ടം ഭൂമി, ആരാധനാലയങ്ങൾ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലും ഇഎസ്എ പരിധിയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഫീൽഡ് സർവേയും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഇത്തരം മേഖലകളെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി 98 വില്ലേജുകളിലായി ഇഎസ്എ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. ബാധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് സർവേ നമ്പറുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിശോധിക്കാൻ പോലും അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മീനാക്ഷി രാമന്, തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എം ജി ബിജു, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷന് മെമ്പര്മാരായ ലിസി ജോസ്, കെ ആര് ജിതിന്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻ്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ഒ പി ഉനൈസ് എന്നിവര് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മേഖലയുടെ വികസനവും ടൂറിസം സാധ്യതകളും തടസപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ആവശ്യം.
അതേസമയം ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെയും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങൾ (ഇഎസ്എ) പുനർനിർണയിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഇടപെട്ടു; ആശ ശോഭന കേരളത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പാഡണിയും