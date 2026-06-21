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ആരോടും പരിഭവമില്ല... പരാതിയില്ല, ടൗണിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇനി ആരും തിരയേണ്ടതില്ല; ശശിയുടെ വേർപാടിന് പിന്നാലെ സഞ്ചിയിൽ മിച്ചമായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ

രാജാക്കാട്ടുകാരുടെ നൊമ്പരമായി പുതുശേരിയിൽ ശശി ഓർമ്മയായി; മരണവാർത്തകളറിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയിരുന്നയാൾക്ക് ഒടുവിൽ വിട നൽകി ജന്മനാട്.

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ശശി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 5:45 PM IST

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ഇടുക്കി: ടൗണിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ, ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ, ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ നടന്നുപോയിരുന്ന ആ രൂപം ഇനിയില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ഒരു നിഴൽ പോലെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പുതുശേരിയിൽ ശശി (64) വിടപറയുമ്പോൾ, രാജാക്കാട് ഗ്രാമത്തിന് അത് വെറുമൊരു മരണവാർത്തയല്ല. ഹൃദയം നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ നഷ്‌ടമാണ്.

വർഷങ്ങളായി തെരുവിൻ്റെ വരാന്തകളിൽ അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മരണശേഷം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ തുണിസഞ്ചിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ്. ആർക്കും ഭാരമാകാതെ ജീവിച്ച ആ പാവം മനുഷ്യൻ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച സമ്പാദ്യം കണ്ടുനിന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു.

വിടപറച്ചിൽ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ, സഞ്ചിയിൽ അവശേഷിച്ച സമ്പാദ്യം

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ശശി, തൊടുപുഴയിലെ ഗവ. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. വീടും കുടുംബവുമില്ലാത്ത ശശി രാജാക്കാട് ക്രിസ്‌തുരാജ ഫെറോന പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വരാന്തയിലായിരുന്നു രാത്രികാലങ്ങളിൽ കിടന്നിരുന്നത്.

ശശിയെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രൻ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബെന്നി പാലക്കാട്ട് (ETV Bharat)

ടൗണിലുള്ള കളീയ്ക്കൽ ജൂവലറിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറിയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ശശിയുടെ മരണശേഷം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മുറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തുണിസഞ്ചിക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിലയിൽ 1,15,751 രൂപ കണ്ടെത്തിയത്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌തും പലരും സഹായമായി നൽകിയ തുകയും ഒന്നിനും ചിലവാക്കാതെ ആ പാവം മനുഷ്യൻ മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നു അത്. ഈ തുക പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി. പണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

മരണവീടുകളിലെ ആ 'അത്ഭുത' സാന്നിധ്യം ഇനിയില്ല

രാജാക്കാട്ടുകാർക്ക് ശശി എന്നും ഒരു നിഗൂഢതയായിരുന്നു, ഒപ്പം വലിയൊരു അത്ഭുതവും. നാട്ടിൽ ആര് മരിച്ചാലും, അത് എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും ആരും പറയാതെ തന്നെ ശശി അവിടെയെത്തുമായിരുന്നു. കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഫോണില്ല, ആരോടും സംസാരിക്കാറുമില്ല. എന്നിട്ടും നാട്ടിലെ മരണവാർത്തകൾ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല.

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മരണവീടുകളിൽ എത്തിയാൽ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഒരു നിശബ്‌ദ സാക്ഷിയായി ശശിയുണ്ടാകും. സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയ ശേഷമേ ആ കാൽപ്പാടുകൾ അവിടെനിന്ന് മടങ്ങാറുള്ളൂ. നാടിൻ്റെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിന്നൊരു നിശബ്‌ദ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അവസാന യാത്ര

അസുഖബാധിതനായി അവശനായ ശശിയെ രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രൻ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബെന്നി പാലക്കാട്ട്, ടൗൺ വാർഡ് മെംബർ ജോഷി കന്യാക്കുഴി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യം രാജാക്കാടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലുമെത്തിച്ചത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് തൊടുപുഴയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ ആ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു.

സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യന് ഒടുവിൽ രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയവിടുതിയിലുള്ള പൊതുശ്‌മശാനത്തിൽ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തി വിട നൽകി. മറ്റുള്ളവരുടെ മരണങ്ങളിൽ കണ്ണീരാകാൻ ഓടിയെത്തിയിരുന്ന ശശിക്ക്, വിട നൽകുമ്പോൾ രാജാക്കാട് ടൗണിലെ ഓരോ വ്യാപാരിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നെഞ്ച് വിങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇനി രാജാക്കാട്ടെ മരണവീടുകളിൽ ആരും തിരക്കാതെ വന്നിരിക്കാൻ ആ നിശബ്‌ദ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ല... ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.

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TAGGED:

ELDER MAN DIED IN IDUKKI
LATEST NEWS MALAYALAM
SASI DEATH IDUKKI
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