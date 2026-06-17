അപകടത്തിൽ യുവതിയുടെ വസ്ത്രം കീറിപ്പോയി; ഉടുമുണ്ട് ഊരിനൽകി യുവാവ്, ദൃശ്യങ്ങള് വൈറൽ
അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ഓടിയെത്തിയ ഷാജി, മുണ്ട് അഴിച്ച് സ്ത്രീക്ക് നൽകുകയും അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.
Published : June 17, 2026 at 3:01 PM IST
എറണാകുളം: അപകടത്തിൽ വസ്ത്രം കീറിയ സ്ത്രീക്ക് ഉടുമുണ്ട് ഊരിനൽകി യുവാവ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിയായ ഷാജി ഇപ്പോള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച. വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നതിലാണ് ചില ഭാഗങ്ങള് നെറ്റിസണ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്.
സ്റ്റാച്യു ജങ്ഷനിൽ വെച്ച് സ്വകാര്യ ബസിനടിയിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വീഴുകയായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് സ്ത്രീ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി യുവതിയെ വാരിയെടുക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഓടിയെത്തിയതാണ് ചായ വിൽപനക്കാരൻ ഷാജിയും.
ബസിനടിയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ വാരിയെടുക്കുമ്പോള് വസ്ത്രം കീറിപ്പോയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒട്ടും മടിക്കാതെ സ്വന്തം ഉടുമുണ്ട് ഊരിനൽകുകയായിരുന്നു ഷാജി. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റാച്യു ജങ്ഷനിലെ ചായക്കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. നഗരത്തിരക്കിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലാണ് ഈ സംഭവവും ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്.
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അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ഓടിയെത്തിയ ഷാജി, മുണ്ട് അഴിച്ച് ആ സ്ത്രീക്ക് നൽകുകയും അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഷാജിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. "അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല അച്ഛനും, ഉത്തമനായ ഭർത്താവും, സ്നേഹമുള്ളൊരു സഹോദരനുമാണ്" എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും കുറിച്ചത്.
നാടും നഗരവും നന്മ വറ്റി വരണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിന്, സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് ഷാജി കാണിച്ചുതന്നത്. ഷാജിയുടെ ഈ അടിയന്തിര ഇടപെടലും വലിയ മനസിനും തൃപ്പൂണിത്തുറ നിവാസികളും, ദൃശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടവരും അഭിനന്ദിക്കുയാണ്. അതേസമയം അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ യുവതിയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ ചോറ്റാനിക്കര സ്വദേശിയായ യുവതി നിലവിൽ എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
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