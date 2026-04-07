കേരളം കണ്ട മഹാപ്രളയം മനുഷ്യനിര്‍മിതമോ? പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ചൂടുപിടിച്ച ചര്‍ച്ച

പ്രളയത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ ഇന്നും ഉണങ്ങാത്ത കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 7, 2026 at 3:25 PM IST

പത്തനംതിട്ട: "കേരളം കണ്ട മഹാപ്രളയം ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണാധികാരികളും അവരുടെ അഴിമതിക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തെ മുക്കിക്കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തമാണ്," എന്ന മുവാറ്റുപുഴ എംഎൽഎയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ആരോപണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റിനാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ട ശബ്‌ദ രേഖകൾ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. 2018-ലെ പ്രളയം കേവലം പ്രകൃതിദുരന്തമായിരുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും മൂലം സംഭവിച്ച "മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തമാ"ണെന്നുമാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ആരോപിക്കുന്നത്. തൻ്റെ വാദങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കു‌ന്നതിനായി നിലവിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ. കൃഷ്‌ണൻകുട്ടിയുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ശബ്‌ദരേഖയും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 2018-ൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന മാത്യു ടി. തോമസും പിണറായി സർക്കാരും ഈ വസ്‌തുതകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാ‌ൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.

ആരോപണങ്ങളിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേ: തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേ ഒരു മാസം മുമ്പേ തുറക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്‌പിൽവേയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കരിമണൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് (മേരി മാതാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ) ഖനനം ചെയ്യുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം തുറന്നില്ലെന്ന് കുഴൽനാടൻ ആരോപിക്കുന്നു. സ്‌പിൽവേ തുറന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മണൽ ഒലിച്ചുപോകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതത്രെ.

മണിയാർ ഡാം: മണിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ജോഷി വെള്ളം അമിതമായി സംഭരിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. ഇത് പിന്നീട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ചെങ്ങന്നൂരിലും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു..

തമിഴ്‌നാടുമായുള്ള ഒത്തുകളി: തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും കരാറുകാരന്റെ വിഹിതം പറ്റി കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ തുറന്നുവിട്ടത് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ വൻ പ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്ന് ശബ്ദരേഖയിൽ പറയുന്നതായി കുഴൽനാടൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഡാമുകൾ തുറക്കാതിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഴിമതി എന്നാണ് ശബ്‌ദരേഖയിൽ. തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേ തുറക്കാതിരുന്നത് മേരിമാതാ എന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ മാത്യു ടി. തോമസിനും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി പറയുന്നത്. തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേ ഒരു മാസം മുമ്പ് തുറക്കേണ്ടതാണ്. അത് തുറന്നാൽ താഴെയുള്ള മണൽത്തിട്ട് വെള്ളംകൊണ്ടുപോകും മേരിമാതായെന്ന കരാർ കമ്പനിയാണ് കരാർ എടുത്തത്. ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് 62 രൂപയ്ക്കാണ് അത് കൊടുത്തത്. മറിച്ചുവിറ്റാൽ 2,000 രൂപ കിട്ടും.

എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് 300 കോടിയെങ്കിലും കിട്ടും. അവന് വേണ്ടിയാണ് തുറക്കാതായത്. ജോഷിയെന്ന് പറഞ്ഞ ചീഫ് എൻജിനിയറും മാത്യു ടി. തോമസും ചേർന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്‌തത്. അങ്ങനെ പുണ്യവാനൊന്നും ചമയേണ്ട എന്നാണ് കൃഷ്‌ണൻകുട്ടിയുടെ ശബ്‌ദരേഖയിൽ പറയുന്നത്.

"പ്രളയം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞു" പ്രതികരിച്ച് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച സർക്കാരാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരെന്നും 2018 ലെ പ്രളയം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ വായിൽ നിന്നും ആ സത്യം പുറത്തു വന്നുവെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎല്‍എ പ്രതികരിച്ചു. പ്രളയം കൂടുതൽ ബാധിച്ച റാന്നിയിലെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിനു മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിനുപിന്നാലെ അഴിമതിക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനിർമ്മിത പ്രളയം ഉണ്ടാക്കി റാന്നിയെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എന്നാരോപിച്ചു റാന്നി മണ്ഡലം യുഡിഫ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ പഴകുളം മധുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു സംസാരിക്കവെയാണ് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത് അയ്യപ്പൻ്റെ മണ്ണാണെന്നും എല്ലാ സത്യങ്ങളും പുറത്തു വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് കൃഷ്‌ണൻകുട്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും

തൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മാത്യു കുഴൽനാടൻ പുറത്തുവിട്ട ശബ്‌ദ രേഖ പൂർണമായും വ്യാജമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ. കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസോ (AI) ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചതാകാം ഈ ശബ്‌ദരേഖയെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന നാടകമാണിതെന്നും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതിനും മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രളയം മനുഷ്യനിർമിതമാണെന്ന വാദം നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 2018-ലെ പ്രളയം അതീവ തീവ്രമഴ മൂലമുണ്ടായ പ്രകൃതിദുരന്തമാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്‌ധരും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാതെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, ഇത്തരം നുണ പ്രചാരണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, പ്രളയത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ ഇന്നും ഉണങ്ങാത്ത കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാണോ അതോ കേരളം മറച്ചുവെച്ച വലിയൊരു സത്യമാണോ എന്ന ചോദ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. എന്തായാലും, വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ 'മനുഷ്യനിർമ്മിത പ്രളയം' ഒരു നിർണയക ഘടകമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

