എറണാകുളത്ത് സ്ത്രീയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി, മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി പിടിയില്
വീടിനുള്ളിൽ വച്ച് സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വലിച്ചിഴച്ച് നട വഴിയിൽ തള്ളിയെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ജോര്ജിൻ്റെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിലും ഹാളിലും രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 22, 2025 at 11:55 AM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം കോന്തുരുത്തിയിൽ വീടിന് മുന്നിലെ ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ചാക്കിട്ട മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹമുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ശവശരീരത്തിനരികിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടുടമ ജോർജിനേയും പൊലീസ് പിടികൂടി. പുലർച്ചെ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ ഇരിക്കുന്ന ജോർജിനെ കണ്ട ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി.
വീടിനുള്ളിൽ വച്ച് സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വലിച്ചിഴച്ച് നട വഴിയിൽ തള്ളിയെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ജോര്ജിൻ്റെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിലും ഹാളിലും രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ജോർജ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ജോർജ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് എറണാകുളം സൗത്ത് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ രാത്രി എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിന്നും ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായ സ്ത്രീയെ ജോർജ് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക തർക്കമുണ്ടാവുകയും മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച്, സ്ത്രീയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രതി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ചാക്കിൽക്കെട്ടി തള്ളാനായിരുന്നു ജോർജിൻ്റെ ശ്രമം. മൃതദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും വലിച്ചിഴച്ച് ഇടവഴിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും, മദ്യപിച്ച് അവശനായ പ്രതി തളർന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ ജോർജിനെ കാണുന്നത്. പുലർച്ചെ ചാക്ക് അന്വേഷിച്ച് ജോർജ് അയൽവീടുകളിൽ ചെന്നിരുന്നു. നായ ചത്തു കിടപ്പുണ്ടെന്നും ഇതിനെ മൂടാനാണ് എന്നുമാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. ശേഷം സമീപത്തെ കടയിലെത്തിയാണ് ചാക്ക് വാങ്ങിയത്. ഈ ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നഗ്നമായ മൃതദേഹം മൂടി വച്ചത്.
സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോർജിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളേയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലങ്കിലും എറണാകുളം സ്വദേശിയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. സ്ഥിര മദ്യപാനിയായ ജോർജിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും രണ്ട് ദിവസമായി വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.
ALSO READ: മലപ്പുറത്ത് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസ്; പിതാവിന് 178 വർഷം കഠിന തടവ്