അണലിയെ പോക്കറ്റിലിട്ട് ചായക്കടയിലേക്ക് 'മാസ് എൻട്രി', മൂന്ന് തവണ കടിയേറ്റിട്ടും കൂസലില്ല; മരണക്കളി കണ്ട് ഞെട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

പാന്‍റിന്‍റെ പോക്കറ്റിലാണ് ഇയാള്‍ പാമ്പിനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പോക്കറ്റില്‍ കൈ ഇട്ടതോടെ പലതവണ കടിയേറ്റു. നാട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും പാമ്പിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇയാള്‍ തയാറായില്ല.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 11:07 AM IST

മലപ്പുറം : 'മരണത്തെ' പോക്കറ്റിലിട്ട് അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു ഉലാത്തൽ. അരീക്കോട് ഒതായിൽ അങ്ങാടിയിലെത്തിയവർ കണ്ടത് ചോര മരവിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയായിരുന്നു. ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിയാണ് കൊടും വിഷമുള്ള അണലിയെ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ പോക്കറ്റിലിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ കടയിലെത്തിയത്.

സാധാരണക്കാർ കണ്ടാൽ ഭയന്നോടുന്ന പാമ്പിനെയാണ് ഇയാൾ തന്‍റെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിച്ചത്. ​ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനിടെ അരികിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പാമ്പിനെ കാണിച്ച് കൊടുത്തതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ വിവരമറിയുന്നത്.

പരിഭ്രാന്തരായ ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ യാതൊരു ഭാവമാറ്റവുമില്ലാതെ ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഇതിനിടെ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും പാമ്പ് ഇയാളെ കടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ കടിയേറ്റിട്ടും യാതൊരു പ്രശ്‌നവും ഇല്ലാതെ, വീണ്ടും പാമ്പിനെ പോക്കറ്റിലിടുകയും പിന്നീട് റോഡിലേക്ക് എടുത്തിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇയാളുടെ രീതി കണ്ട് നാട്ടുകാർ അമ്പരന്നുപോയി.

എന്തിനാണ് ഇയാൾ പാമ്പിനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതെന്നോ, മാരകമായ വിഷമുണ്ടായിട്ടും ഒന്നിലേറെ തവണ കടിയേറ്റിട്ടും ഇയാൾ പാമ്പിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്നത് എന്തിനാണെന്നോ ആർക്കും മനസിലായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന്‍റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഒരുവേള അരീക്കോടിനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഈ 'പാമ്പ് മനുഷ്യൻ' ഇപ്പോൾ സൈബർ ലോകത്തെ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.

ഇന്നലെ ഏപ്രില്‍ 23 നാണ് സംഭവം. പാന്‍റിന്‍റെ പോക്കറ്റിലാണ് ഇയാള്‍ പമ്പിനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പോക്കറ്റില്‍ കൈ ഇട്ടപ്പോഴെല്ലാം ഇയാള്‍ക്ക് പാമ്പിന്‍റെ കടിയേറ്റതായാണ് വിവരം. പാമ്പിനെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ നാട്ടുകാർ പലതവണ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇയാള്‍ കേള്‍ക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പിന്നാലെ നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പാമ്പിനെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം ഇയാളെ ഒതായിലെ ഒരു ക്ലിനിക്കില്‍ ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും ബോധരഹിതനായതോടെ ഇവിടെ നിന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇയാള്‍.

ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാള്‍ ഇത്തരം പ്രവർത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ഇത്തരം സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്‌ക്ക് താഴെ വന്ന കമന്‍റുകളും അത്തരത്തിലാണ്. അതേസമയം, അയാളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന പാമ്പ് അണലി അല്ലെന്നും പ്രാദേശികമായി മണ്ണൂലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പാമ്പാണെന്നും ഇതിന് വിഷമില്ലെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിരവധി പേർ പറയുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

