'നിക്ക് സാറേ, പോവല്ലേ...'; നിവേദനം നൽകാൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടി വയോധികൻ

കോട്ടയം പള്ളിക്കത്തോടിൽ കലുങ്ക് സഭ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് സംഭവം.

SURESH GOPI SURESH GOPI REJECTION APPLICATION BJP നിവേദനം നിഷേധിച്ച് സുരേഷ്‌ ഗോപി
Man jumps in front of Suresh Gopi vehicle (ETV Bharat)
കോട്ടയം: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടി വയോധികൻ. നിവേദനം സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇയാൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാഹനത്തിനു മുന്നിലേക്ക് കുറുകെ ചാടിയത്. കോട്ടയം പള്ളിക്കത്തോടിൽ കലുങ്ക് സഭ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് സംഭവം.

തനിക്ക് നിവേദനം ഉണ്ടെന്നും ഇതു കേൾക്കണമെന്നും കാറിന് മുന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഇയാളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തള്ളി മാറ്റുകയായിരുന്നു. പള്ളിക്കത്തോട് സ്വദേശിയാണ് നിവേദനം നൽകാനെത്തിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ എത്തിയതോടെ ഇയാൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പിന്മാറുകയും ചെയ്‌തു.

നിവേദനം നൽകാൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയ വയോധികൻ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പിന്നാലേ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തകരെ ശാന്തരാക്കി വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞയച്ചു. സംഭവത്തിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡയയില്‍ വലിയ തോതില്‍ പ്രചരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ നിരവധി വിമർശനങ്ങളും മറ്റും വരുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെയും സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

പൊലീസിന് വീഴ്‌ചയെന്ന് ബിജെപി

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വീഴ്‌ചയുണ്ടായതായി ബിജെപി മേഖല അധ്യക്ഷൻ എൻ ഹരി ആരോപിച്ചു. ഇന്നലെ തന്നെ പരിപാടിയിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡിവൈഎസ്‌പി അടക്കമുള്ളവരെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണെന്നും വാഹനത്തിനു മുന്നിൽ ചാടിയയാൾ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പള്ളിക്കത്തോട് സ്വദേശി കൂടിയായ എൻ ഹരി വാർത്താകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം സുരേഷ് ഗോപി ചാഴൂർ, പുള്ള് പ്രദേശത്ത് വികസന ചർച്ചക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് 80കാരൻ തായാട്ട് കൊച്ചു വേലായുധൻ ഭവന നിർമാണത്തിന് സഹായമാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ നിവേദനം വാങ്ങാൻ സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടാക്കിയില്ല. സംഭവത്തിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡയയില്‍ വലിയ തോതില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി സുരേഷ് ഗോപി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പാലിക്കാനാകാത്ത വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ താൻ നല്‍കാറില്ല എന്നും ജനങ്ങള്‍ക്ക് വ്യാജ പ്രതീക്ഷകള്‍ നല്‍കുന്നത് തന്‍റെ ശൈലി അല്ല എന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. ഫേസ് ബുക്കില്‍ പങ്കിട്ട കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചത്.

ഈ സംഭവത്തെ ചിലർ രാഷ്‌ട്രീയ അജണ്ടകള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ആരോപിച്ചിരുന്നു. 'ഭവനനിർമാണം ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണ്. അതിനാൽ അത്തരം അഭ്യർഥനകൾ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം അനുവദിക്കാനോ തീരുമാനിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ വിചാരിക്കണം,' സുരേഷ് ഗോപി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

