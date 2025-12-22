സർക്കാർ ഹോമിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ പെൺകുട്ടികളെ പൊലീസുകാരനെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് ഏഴ് വർഷം കഠിനതടവ്
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ഹോമിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ പെൺകുട്ടികളെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് ഏഴ് വർഷം കഠിനതടവും 65,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു.
മെഡിക്കൽ കോളജ് മടത്തുവിള വീട്ടിൽ വിഷ്ണുവിനെയാണ് (35) തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർള ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴത്തുക ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്നും ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി കുട്ടിക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2022 നവംബർ 5-ന് രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സർക്കാർ ഹോമിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി. അവിടെവെച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട പ്രതി, താൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഭയന്ന കുട്ടികൾ അവിടെനിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിഷ്ണു സ്കൂട്ടറിൽ പിന്തുടർന്ന് അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി.
ഹോമിൽ നിന്ന് ചാടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിത്തരാമെന്നും താൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതിയെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതി കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്കൂട്ടറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് അടുത്തുള്ള ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം എതിർത്ത കുട്ടിയെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ചാണ് പ്രതി പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ പെൺകുട്ടി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ അതിക്രമം.
അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ടു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ജംഗ്ഷനിൽ ഇറക്കിവിട്ട് പ്രതി കടന്നുകളഞ്ഞു. കുട്ടികളെ കാണാതായത് സംബന്ധിച്ച് ഹോം അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ പൂജപ്പുര പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മ്യൂസിയം പരിസരത്ത് വെച്ച് പൊലീസ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയും, അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തുവന്നത്.
പൂജപ്പുര സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രവീൺ വി.പി., മെഡിക്കൽ കോളജ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രിയ എ.എൽ. എന്നിവരാണ് കേസന്വേഷണം നടത്തിയത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രൊസീക്യൂട്ടർ അഡ്വ. ആർ.എസ്. വിജയ് മോഹൻ ഹാജരായി. വിചാരണ വേളയിൽ 21 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 42 രേഖകളും 8 തൊണ്ടിമുതലുകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.
