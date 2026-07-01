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മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനത്തിൽ സഹോദരൻ മരിച്ച നിലയിൽ

കൊപ്പത്ത് നിന്നും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വളാഞ്ചേരയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഓട്ടോയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ വണ്ടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.

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അഷറഫ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 2:33 PM IST

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പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി കൊപ്പത്ത് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വളാഞ്ചേരി തിണ്ടലം സ്വദേശി അഷറഫാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി 10മണിയോടെയാണ് കേസിനാസപദമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.

കൊപ്പത്ത് നിന്നും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വളാഞ്ചേരയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു വളാഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ സുനിലും അഷറഫും മുസ്‌തഫയും. കൈപ്പുറത്തിന് സമീപം ഇവരുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ എതിരെ വന്ന കാറിൽ ഇടിക്കുകയായും ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്താതെ പോകുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനിടെ നാട്ടുകാർ ഓട്ടോറിക്ഷ തടഞ്ഞ് നിർത്തി പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും, ഇൻഷൂറൻസ് രേഖകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

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ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രൈവർ സുനിലിനെതിരെ കേസെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിൽ ഡ്രൈവർ സുനിലും വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവരും മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ രേഖകൾ ഹാജാരാകൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് ഇവരെ രാത്രിയോടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.
എന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാതെ അഷറഫറും സഹോദരൻ മുസ്ഥഫയും റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്.

പുലർച്ചെ പൊലീസ് പുറത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടെത്. തുടർന്ന് മുസ്‌തഫയെ വിളിച്ച് ഉണർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സഹോദരന് അനക്കമില്ലന്ന വിവരം മുസ്‌തഫ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇയാളെ പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ട റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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