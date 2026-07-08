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വീട്ടിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോള്‍ കറൻ്റ് പോയി; തല കുടുങ്ങി വായോധികന് ദാരുണാന്ത്യം

രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അചൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം മക്കളാണ് വീട്ടിൽ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത്.

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മാത്തുക്കുട്ടി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 5:11 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: വീട്ടിലെ ലിഫ്റ്റില്‍ തല കുടുങ്ങി ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ള വീട്ടുടമസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം. പത്തനംതിട്ട കടമ്മനിട്ട കല്ലേലിമുക്കിൽ മാത്തുക്കുട്ടി (75) ആണ് മരിച്ചത്. കടമ്മനിട്ടയിൽ ഇന്ന് രാവിലേ ആയിരുന്നു അപകടം. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചയാളാണ് ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ള മാത്തുക്കുട്ടി.

വീട്ടിൽ മാത്തുകുട്ടിയും ഭാര്യയും മാത്രമാണ് താമസം. മക്കൾ വിദേശത്താണ്. ഇവരുടെ വീട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് റോഡിൽ നിന്നും താഴ്‌ചയിൽ ആയതിനാലാണ് ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അചൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം മക്കളാണ് വീട്ടിൽ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത്.

മാത്തുക്കുട്ടി ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ള വ്യക്തി ആയതിനാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങനായി ലിഫ്‌റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിഫ്റ്റല്ല ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീടിന് വെളിയിൽ മെറ്റൽ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.

വീട്ടിലെ ലിഫ്റ്റില്‍ തല കുടുങ്ങി ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ള വീട്ടുടമസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം (ETV Bharat)

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ഇന്ന് രാവിലെ മാത്തുക്കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ തല കുടുങ്ങിയത്. വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് കാർ പാർക്കിങ് ഷെഡ്. അവിടെ അടുത്താണ് ലിഫ്റ്റ്. കാർ പാർക്ക് ചെയ്‌ത ശേഷം മാത്തുകുട്ടി ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി. വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ട് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ പുറത്തേക്കു വന്നപ്പോൾ തല ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ മാത്തുക്കുട്ടിയെ കാണുകയായിരുന്നു. വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വാതില്‍ തുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഭാര്യക്ക് സാധിച്ചില്ല.

ഉടൻ ഫയർ ഫോഴ്‌സിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉടൻ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെങ്കിലും മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായിരുന്നു. ഫയർ‍ഫോഴ്‌ എത്തിയപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിലെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പില്‍ തല കുടുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. ലിഫ്‌റ്റിനുള്ളില്‍ എങ്ങനെ തല കുടുങ്ങിയെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

മാത്തുക്കുട്ടി ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറന്‍റ് പോയിരുന്നു. പൈപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ തല പുറത്തേക്കിട്ടതാകാം കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും ചേർന്നാണ് ലിഫ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്ന മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ട്ടം നടക്കും.

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