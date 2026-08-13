തിരുവനന്തപുരം റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫിസില് യന്ത്രത്തില് കൈ കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരന് മരിച്ചു; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
ബംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം റിസര്വ് ബാങ്കിലെ മെഷിന് ജോലികളുടെ കരാര് ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള കസ്റ്റേഴ്സ് എന്ജിനീയറിങ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മാനെജര് തലത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരനായിരുന്നു
Published : August 13, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 3:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആര്ബിഐ) തിരുവനന്തപുരം ഓഫിസില് യന്ത്രത്തില് കൈ കുടുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടത്തില് ഒരാള് മരിച്ചു. ബാങ്ക് സമുച്ചയത്തിൽ നോട്ട് ഷ്രെഡിങ് മെഷീന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ആർബിഐ ഔട്ട്സോഴ്സ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന അശോക് (48) ആണ് മരിച്ചത്. ബംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം റിസര്വ് ബാങ്കിലെ മെഷിന് ജോലികളുടെ കരാര് ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള കസ്റ്റേഴ്സ് എന്ജിനീയറിങ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മാനെജര് തലത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. സംഭവത്തില് പൊലിസ് കേസെടുത്തു. നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി അശോകിന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കി.
ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം. യന്ത്രത്തിനുള്ളില് അശോകിൻ്റെ കൈ അബദ്ധത്തില് കുടുങ്ങുകയും ഗുരുതരമായി പരുക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. ഉടന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ച ഇയാളെ പിന്നീട് മള്ട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
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യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിക്കായി കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് നിയോഗിച്ച കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഉപയോഗശൂന്യമായതോ അസാധുവായതോ ആയ കറന്സി നോട്ടുകള് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക യന്ത്രമാണ് നോട്ട് ഷ്രെഡിങ് മെഷീന്.
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