ആഴിമലയിൽ സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിനിടെ തിരയിൽപ്പെട്ട് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
തിരയിൽപ്പെട്ട് കടലിലേക്ക് വീണ തീര്ഥാടകന് മരിച്ചു. ഇടയാറന്മുള സ്വദേശി അനീഷാണ് മരിച്ചത്. അപകടം ആഴിമല കടല് തീരത്ത്.
Published : April 13, 2026 at 11:27 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ആഴിമല കടൽതീരത്തെ പാറപ്പുറത്ത് കയറി സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിനിടെ തിരയിൽപ്പെട്ട് കടലിലേക്ക് വീണ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. പത്തനംതിട്ട ഇടയാറന്മുള പഞ്ചവടി സ്വദേശി അനീഷാണ് (45) മരിച്ചത്. തീർഥാടനത്തിന് എത്തിയ 17 പേരുള്ള സംഘത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു അനീഷ് ആഴിമലയിൽ എത്തിയത്.
ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും അനീഷും ബന്ധുക്കളുമടങ്ങുന്ന സംഘം തീർഥാടന യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും യാത്രാസംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനീഷ് തന്നെയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചെന്തൂർ, കന്യാകുമാരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തീർഥാടക സംഘം ആഴിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത്. ദർശനത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ള കടൽത്തീരത്തേക്ക് അനീഷ് പോവുകയായിരുന്നു.
സെൽഫി അപകടമായി
കടൽത്തീരത്തെ വലിയ പാറപ്പുറത്ത് കയറി സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വലിയൊരു തിരമാല അപ്രതീക്ഷിതമായി ആഞ്ഞടിച്ചത്. തിരയുടെ ശക്തിയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട അനീഷ് കടലിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ നിലവിളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരും തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന ലൈഫ് ഗാർഡുകളും ഉടൻ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ നടത്തിയ തീവ്രമായ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കടലിൽ നിന്നും അനീഷിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ കരയ്ക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സന്തോഷത്തോടെ നടന്ന തീർഥാടന യാത്രയുടെ ഒടുവിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തം വിനോദ യാത്ര സംഘത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി.
തീരത്ത് ശക്തമായ തിരമാലകൾ അടിക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ഇവിടെ സന്ദർശകർക്ക് കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കും ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്കും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന നിരവധി ബോർഡുകൾ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ സമയങ്ങളിൽ ഈ പാറക്കെട്ടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതീവ അപകടകരമാണ്.
പാറപ്പുറത്ത് കയറരുതെന്നും അപകട മേഖലയാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് സെൽഫിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് വിഴിഞ്ഞം പൊലീസും കോസ്റ്റൽ പൊലീസും ഉടൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കാരം നടത്തും.
സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് അപകട മേഖലകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിനോദ സഞ്ചാരികൾ നിർബന്ധമായും സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ലൈഫ് ഗാർഡുകളുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.
കടലിലെ അടിയൊഴുക്കുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അപരിചിതമായ തീരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചു. വേനലവധിക്കാലം ആരംഭിച്ചതിനാൽ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആഴിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ പൊലീസും ലൈഫ് ഗാർഡുകളും പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: നിതിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; ഡെൻ്റൽ കോളജ് അധ്യാപകരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ