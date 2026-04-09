ETV Bharat / state

തൃശൂരിലെ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ വയോധികന്‍ മരിച്ചു

ഒരു മണിക്കൂറോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Representational image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : April 9, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: പോളിങ് ബൂത്തിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണ വോട്ടർ മരിച്ചു. വോട്ട് ചെയ്‌ത ശേഷം മടങ്ങവെയായിരുന്നു സംഭവം. വാണിയമ്പാറ രാമൻചിറ സ്വദേശി വിനോദൻ (62) ആണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ വാണിയമ്പാറയിലെ ഇകെഎം യുപി സ്‌കൂളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വോട്ട് ചെയ്‌ത് പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. അവിടെ വച്ച് രാവിലെ 10.45 ഓടെ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട വയോധികൻ ഉടൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമീപത്ത് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കസേരയിൽ ഇരുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ നില കൂടുതൽ വഷളായി. ഉടൻ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2.69 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1.38 കോടി സ്ത്രീകളും 1.31 കോടി പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്നാം ലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ 277 വോട്ടർമാരുണ്ട്. 18 വയസിനും 19 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 4.24 ലക്ഷം കന്നി വോട്ടർമാരും ഇത്തവണ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. 85 വയസിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.