സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർഥ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാറിടിച്ച സംഭവം; പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരൻ തങ്കരാജ് ആണ് മരിച്ചത്. ക്രിസ്‌മസ് തലേന്നാണ് അപകടം.

Thankaraj (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 9:55 AM IST

1 Min Read
കോട്ടയം: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരൻ മരിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി തങ്കരാജ് ആണ് മരിച്ചത്. ക്രിസ്‌മസ് തലേന്നാണ് കോട്ടയം എം.സി റോഡിൽ നാട്ടകം കോളജ് ജംഗ്ഷന് സമീപം സിദ്ധാർഥ് പ്രഭു ഓടിച്ച കാർ കാൽനടയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത്.

മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നു സിദ്ധാർഥ്. അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാർ തങ്കരാജനെ ഇടിച്ചിടുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്‌ചയായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു തങ്കരാജ്. പല വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ശേഷമാണ് തങ്കരാജിനെ സിദ്ധാർഥിന്‍റെ കാർ ഇടിച്ചത്.

കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്ന വന്ന സിദ്ധാർഥിൻ്റെ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആദ്യം ഒരു ലോറിയാണ് ഇടിച്ചത്. കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സിദ്ധാർഥ് പ്രഭു നാട്ടുകാരുമായി വാക്ക് തർക്കവും കയ്യാങ്കളിയുമുണ്ടായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസിനെയും ഇയാൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇയാൾ നാട്ടുകാരെ അസഭ്യം പറയുന്നതിൻ്റെയും റോഡിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ ചിങ്ങവനം പൊലീസ് സിദ്ധിർഥിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. തങ്കരാജിൻ്റെ മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലാണുള്ളത്. സംഭവത്തില്‍ നിലവിൽ ചിങ്ങവനം പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മഴവിൽ മനോരമ ചാനലിലെ തട്ടീം മുട്ടീം എന്ന പരമ്പരയിലൂടെയാണ് സിദ്ധാർഥ് ജനങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനായത്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഇപ്പും മുളകും എന്ന പരമ്പരയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

