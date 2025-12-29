ETV Bharat / state

ജീവനെടുത്ത അനാസ്ഥ, റോഡ് പണിക്കായി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം

വടകര അമരാവതി വില്ല്യാപ്പിള്ളി സ്വദേശി മൂസയാണ് മരിച്ചത്. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

MAN DIED IN KKD KOZHIKODE VADAKARA NATIONAL HIGHWAY ACCIDENTS MAN DIED FALLING IN TO HOLE IN KKD
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : December 29, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: റോഡ് പണിക്കായി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് വയോധികൻ മരിച്ചു. വടകര അമരാവതി വില്ല്യാപ്പിള്ളി സ്വദേശി മൂസയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. വടകര പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 28) വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കാണ് മൂസ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത്. ഏറെ വൈകിയും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് റോഡരികിൽ ഡ്രെയിനേജിനായി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ നിന്നും മൂസയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം നിർമാണ സ്ഥലത്ത് ബാരിക്കേഡുകളോ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നു

റോഡ് പണികളുടെയും ദേശീയപാതയുടെയും നിർമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടം നടക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശീയപാത തകരുകയും നിരവധി പേർ കുഴികളിലും അപകടങ്ങളിലും പെട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അടുത്തിടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കോട്ടിയത്ത് ദേശീയപാത തകർന്നു. തലനാരിഴക്കാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത്. മൈലക്കാട് ഭാഗത്ത് നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ദേശീയപാതയാണ് ഇടിഞ്ഞ് താഴ്‌ന്നത്. ദേശീയപാതയുടെ പാർശ്വ ഭിത്തി റോഡിൻ്റെ വശത്തേയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ സർവീസ് റോഡിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് സ്‌കൂൾ ബസ് അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ സമീപത്തെ റോഡിലേയ്‌ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേയ്‌ക്ക് മാറ്റി. അതിനാൽ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ആലപ്പൂഴ അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപാത നിർമാണ മേഖലയിൽ പിക്കപ്പ് വാനിന് മുകളിൽ ഗർഡുറുകൾ വീണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി രാജേഷാണ് മരിച്ചത്. 80 ടൺ ഭാരമുള്ള രണ്ട് ഗർഡുറുകളാണ് നിലംപതിച്ചത്. എറണാകുളത്തുനിന്നു പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് മുട്ടയുമായി പോകുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിനു മുകളിലേക്കാണ് ഗർഡറുകൾ വീണത്. ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗർഡറുകൾ നീക്കിയ ശേഷമാണ് പിക്കപ്പ് വാൻ പുറത്തെടുത്തത്.

മലപ്പുറത്തും നിർമാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേശീയപാത 66ലെ ആറുവരിപാത ഇടിഞ്ഞുവീണിരുന്നു. കൂരിയാടിനും കൊളപ്പുറത്തിനും ഇടയിലായിരുന്നു അപകടം. സർവീസ് റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്കാണ് ആറുവരിപാതയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണത്. മൂന്ന് കാറുകളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ആളപായമില്ല.

Also Read: മലപ്പുറത്ത് കല്ല് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഒരു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

TAGGED:

MAN DIED IN KOZHIKODE
KOZHIKODE VADAKARA
NATIONAL HIGHWAY ACCIDENTS
MAN DIED FALLING IN TO HOLE IN KKD
MAN DIED FALLING IN TO HOLE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.