തർക്കം തടയാന് ശ്രമിച്ചയാളെ വളഞ്ഞിട്ടടിച്ചു! ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കൂട്ടത്തല്ല്
തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി സ്വദേശി അനീഷ് (44) ആണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം തടയാന് ശ്രമിച്ച അനീഷിനെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : July 29, 2026 at 9:06 PM IST
ആലപ്പുഴ: ചേർത്തല തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടി തടയാൻ ശ്രമിച്ചയാൾക്ക് ക്രൂരമർദനം. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി സ്വദേശി അനീഷ് (44) ആണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകി. നാല് യുവാക്കൾ ചേർന്നാണ് അനീഷിനെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
യുവാക്കളുടെ കണ്ണില്ലാ ക്രൂരത
ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ച അനീഷിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കൊടും ക്രൂരതയാണ്. മുഖത്ത് ശക്തിയായി ഇടിക്കുകയും ഷർട്ട് വലിച്ച് കീറുകയും ചെയ്തു. തല്ലി അവശനാക്കിയ അനീഷിനെ നിലത്തിട്ട് യുവാക്കൾ മാറി മാറി ചവിട്ടുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. കണ്ടുനിന്ന കാണികളിൽ ഒരാൾ അക്രമി സംഘത്തെ പിടിച്ച് മാറ്റാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ആക്രമണം തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരുന്നു. അടിയേറ്റ് അവശനായി ഭിത്തിയോട് ചെർന്ന് കിടന്ന അനീഷിനെ സംഘത്തിൽ ഒരാൾ ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തലക്കടിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവത്തിൽ പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിഷ്ണു പ്രദീപ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മദ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്ന സംഘങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു. ഔട്ട്ലെറ്റിന് സമീപം നടക്കുന്ന ഇത്തരം അക്രമസംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ പൊലീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also read:വെള്ളാട്ടപ്പോക്കറോ യക്ഷിയോ? കോഴിക്കോട് വെള്ള കുപ്പായം ധരിച്ചെത്തി വിചിത്രമായ കള്ളൻ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്